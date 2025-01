A AXA no Brasil implementou o Broker Centric, um novo modelo de atendimento de sinistros focado em um relacionamento ainda mais próximo, personalizado e estratégico com os corretores. Com destaque para soluções simples e atendimento humanizado, o modelo tem trazido melhorias operacionais e estreitado o relacionamento com os corretores.

Antes do Broker Centric, os analistas da AXA gerenciavam sinistros de acordo com a natureza do processo e com foco em múltiplos parceiros. Agora, os profissionais são dedicados a um portfólio específico de corretores, possibilitando um incremento na escuta ativa e atendimento focado nas demandas individuais de cada parceiro e de cada cliente.

Em apenas três meses de operação, a companhia registrou uma redução de 18% no tempo de regulação de sinistros nos seguros de Responsabilidade Civil Geral (RCG) e Linhas Financeiras e de 30% em Transporte, linhas que estrearam o Broker Centric, e ampliou significativamente os índices de fechamento de sinistros. A iniciativa gerou, ainda, uma economia superior a R$ 1 milhão em termos operacionais.

Além disso, a novidade trouxe um impacto positivo na experiência de interação entre os colaboradores da AXA e os corretores parceiros, que estão cada vez mais próximos e conectados no que diz respeito aos processos e às oportunidades de negócio.

“Com a iniciativa, buscamos simplificar a operação e fortalecer as relações. O verdadeiro diferencial está no atendimento humanizado aliado à tecnologia e aos processos digitais, bem como nas interações estratégicas com nossos corretores. Buscamos ser digitais sempre que possível e atuamos de forma humanizada sempre que necessário”, afirma Arthur Mitke, vice-presidente de Subscrição e Sinistros da AXA no Brasil.

Com os resultados promissores, a AXA no Brasil já planeja expandir esse modelo para outras linhas de negócios, mostrando que soluções simples e focadas nas necessidades dos parceiros podem trazer benefícios significativos.