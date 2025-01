Capemisa é parceira da Copa Sortica

O seguro de eventos traz tranquilidade para o público e credibilidade para o acontecimento. Com essa proposta e oferecendo seu produto vida eventos, a Capemisa Seguradora foi parceira da Copa Sortica. Foram mais de quatro mil atletas protegidos por uma apólice de seguro ao longo de 2024, em várias etapas de torneios de futsal e fut7. Também foi uma ação mais que especial, uma vez que se comemorou o aniversário de 18 anos da competição.

“Foi uma garantia para os organizadores, os pais e os jovens atletas. Tudo funcionou de forma completa e organizada, mas devemos estar atentos aos riscos. Trouxemos um momento de segurança geral, que reflete uma necessidade de todos: proteção para aproveitar o evento da forma mais feliz e tranquila possível “, explica o corretor de seguros e criador da competição, Jorge Sortica.

A Copa Sortica envolve jovens da região de Porto Alegre e arredores, com mais de 20 cidades representadas. “Levamos informação para as pessoas em um elo direto com nosso parceiro. O corretor de seguros é nosso aliado na comercialização, mas também na geração de conhecimento sobre a importância deste produto para que todos possam se divertir em segurança”, declara o Superintendente Regional do Sul da Capemisa, Daniel Arena.

Para a gerente comercial da Capemisa em Porto Alegre, Raquel Tolio, a atuação da companhia com o vida eventos e sua boa aceitação entre os corretores e clientes trazem um diferencial competitivo. “Nosso dever é levar a cultura do seguro para o maior número de pessoas possível. Seja no esporte ou em uma atividade cultural, as pessoas querem interagir com tranquilidade. Com a Copa Sortica, temos um case qualificado que envolve famílias, jovens, saúde e interação social. Estamos preparados para chegar em mais pessoas em 2025 com a mensagem de que alegria e proteção devem caminhar juntas”, explica.

O vida eventos é um seguro de acidentes pessoais desenvolvido para eventos de curta duração, fácil de contratar e que inclui também cobertura para despesas médicas hospitalares e odontológicas. Tem conquistado Clientes no mercado de entretenimento, esportivo e demais atividades em grupo por sua flexibilidade de customização e facilidade de contratação.