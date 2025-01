Proteção garantida: por que o seguro residencial é indispensável para casas de veraneio

Com a chegada do verão e das férias escolares, muitas famílias se preparam para curtir dias de descanso em suas casas de praia. No entanto, além da diversão, é essencial priorizar a segurança desses imóveis, garantindo a proteção necessária por meio de um seguro residencial adequado. Danilo Borges, representante do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), alerta a importância do seguro sobretudo para as áreas litorâneas.

“Residências localizadas em áreas litorâneas enfrentam desafios específicos, como tempestades, ventos fortes e inundações. Um seguro residencial voltado para essas propriedades oferece segurança extra contra danos climáticos, permitindo que os proprietários aproveitem suas férias com tranquilidade”, explica Danilo Borges.

Outro ponto de atenção é o período em que essas casas permanecem desocupadas ao longo do ano, tornando-se alvos mais suscetíveis a furtos e atos de vandalismo. “Uma cobertura ampla pode proteger contra prejuízos financeiros causados por roubos, danos ao imóvel e até despesas para reposição de itens de valor”, ressalta o executivo.

As casas de veraneio, muitas vezes, também recebem maior fluxo de visitas de amigos e familiares, o que aumenta o risco de acidentes. “Com um seguro residencial, é possível incluir proteção por responsabilidade civil, cobrindo gastos com possíveis reclamações ou despesas médicas resultantes de incidentes que ocorram na propriedade”, aponta Borges.

Além das questões financeiras, esses seguros frequentemente incluem assistência 24 horas, essencial para lidar com emergências como vazamentos, falhas elétricas ou problemas estruturais. Isso garante uma solução rápida, mesmo quando o proprietário está distante.

Na hora de contratar, é importante considerar fatores como a localização do imóvel, os riscos climáticos da região e as necessidades específicas de cada família. Comparar apólices, analisar coberturas extras e compreender as condições contratuais são passos fundamentais para garantir uma proteção eficiente.

“Optar por um seguro residencial para imóveis de praia ou veraneio é uma decisão estratégica, e os custos podem ser mais acessíveis do que muitos imaginam. O ideal é contar com um corretor de seguros de confiança para personalizar a apólice e atender às necessidades específicas de cada caso”, conclui o representante do Sindsegnne.