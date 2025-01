A ACG Home Care, empresa especializada em atenção, cuidado e internação domiciliar, anuncia a contratação da nova embaixadora da marca, a atriz Luiza Thomé, para a campanha que celebra os 25 anos da empresa. Sua missão será levar orientações de saúde e de procedimentos de cuidados e internação em home care para o público em geral.

Luiza Thomé é uma atriz de destaque e de personagens marcantes na televisão brasileira. Começou a atuar na em 1984, porém o sucesso ocorreu em 1989, na novela Tieta, de Aguinaldo Silva, ao interpretar Carol, amante de Modesto Pires, personagem de Armando Bógus. Luiza foi escolhida para ser a embaixadora da marca pela sua trajetória de sucesso na TV e pela afinidade com a marca. A atriz cuida de sua mãe no sistema de atenção domiciliar e fala com propriedade sobre os temas relacionados ao cuidado dos pacientes em casa.

A campanha foi gravada em São Paulo, com dicas para saúde e informações sobre a ACG Home Care. A veiculação dos vídeos será divulgada a partir da segunda semana de janeiro e estará no ar durante o ano de 2025 nas redes sociais e canais de TV, onde a rede de franquia está instalada.

Além disso, a iniciativa trará ainda alertas importantes como incluir no dia a dia do paciente o contato com a natureza e aos locais próximos do lar e de fácil acesso. Parentes, cuidadores e profissionais da saúde serão orientados para a necessidade de incluir no tratamento a interação com o cotidiano, como atividades relaxantes e lúdicas no lar como cuidar de uma planta, ouvir música, rever um álbum de fotografias, aumentando o bem-estar do paciente.

“Queremos que a pessoa acamada ou que se encontra temporariamente impossibilitado em sua autonomia se sinta bem, junto a essas adversidades da vida. O sorriso, a alegria no olhar e a simpatia de Luiza vão fortalecer a nossa mensagem de transmitir ações e procedimentos de cuidado em casa e fazer parte da vida de nossos seguidores, clientes, parceiros e amigos da rede ”, afirma Alexandre Pires, CEO da rede ACG Home Care.