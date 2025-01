Corretora de Seguros Bancorbrás apresentou alta de 16,02%,na arrecadação com seguro de vida. “A tendência é que esses números sejam ainda mais positivos em 2025, visto que a tendência para o ano é cuidar mais da saúde e focar no bem-estar”, afirma Alessandra Monteiro, diretora técnica da corretora de seguros Bancorbrás. “Principalmente durante e após o período pandêmico, os clientes ficaram mais conscientes da importância do seguro. Afinal de contas, ele protege aquilo que temos de mais importante: a nossa vida”.

A diretora também destaca que o produto tem ganhado esse espaço, pois os consumidores têm percebido que é possível usar o seguro em vida e não apenas após a morte, como muitos achavam. “É uma proteção extra que pode ser aplicada em diversos momentos, desde o pagamento de despesas médicas ou do funeral, de fato, como também custear o tratamento de alguma doença grave, como câncer, por exemplo”.

Cobertura em caso de afastamento do trabalho por doença ou acidente; pagamento de despesas médicas e hospitalares; antecipação do pagamento do produto contratado em caso de enfermidade terminal; e outras são algumas das principais proteções que o seguro para a vida oferece às pessoas. “Além de claro, a salvaguarda para morte e morte acidental e de cobrir também as despesas do funeral”, finaliza.