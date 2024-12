André Caselli é o novo diretor-geral de TI da Mapfre

A Mapfre tem dois novos executivos na área de tecnologia da informação (TI). Atuando há mais de 27 anos no mercado segurador, sendo deles 14 anos no Grupo Mapfre, André Caselli assume a posição de diretor-geral de TI no Brasil, após liderar com sucesso a área de datacenter regional, infraestrutura e arquitetura de TI para a América Latina na Mapfre Estados Unidos.

Com habilidades em aprimorar processos, Caselli foi responsável, nos últimos anos, pela implementação de importantes projetos de modernização da infraestrutura de TI da seguradora. “É uma satisfação retornar ao Brasil para liderar a transformação da Mapfre. Nosso foco será continuar promovendo inovação e excelência operacional, garantindo uma experiência ágil e segura para nossos clientes e parceiros”, afirma o executivo.

Com formação em processamento de dados e análise de sistemas, o executivo possui MBA e especialização pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e pela Fundação Dom Cabral, além de formação executiva pela IESE Business School. Caselli se reportará diretamente a Nelson Alves, CEO adjunto de finanças e operações da Mapfre.

“A vinda do André é um grande passo para fortalecer nossa área de TI no Brasil. Ele traz uma visão que é essencial para mantermos nossa operação alinhada com as melhores práticas globais. Sua experiência e paixão por inovação são exatamente o que precisamos para continuar crescendo e oferecendo um ambiente tecnológico que nos permita desempenhar com sucesso nosso propósito”, destaca Alves.

Aline Miranda assume a superintendência de governança e controle de TI

Aline Miranda também retorna à Mapfre após dois anos e meio para assumir a superintendência de governança e controle de TI. Com oito anos de experiência na seguradora, Aline já ocupou anteriormente outras posições de liderança na companhia, acumulando experiência em processos de governança, gerenciamento de riscos e transparência dos sistemas.

“É um prazer retornar à Mapfre para assumir um papel tão estratégico. A governança de TI é essencial para garantir a segurança, transparência e eficiência dos nossos sistemas, sempre alinhada às melhores práticas do mercado e às necessidades de nossos clientes e parceiros de negócios”, comenta Aline.