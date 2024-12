Karine Brandão cuidará do canal corretor na Mapfre

A Mapfre anunciou na tarde de hoje a contratação de Karine Brandão como nova Diretora Executiva Comercial do Canal Corretor. Com 27 anos de atuação no mercado de seguros, a executiva acumula vasta experiência nas áreas de Vendas, Marketing, Desenvolvimento de Negócios e Estratégia Digital.



Karine é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Santa Úrsula, possui pós-graduação em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e MBA Executivo pela Coppead/UFRJ, além de ter formação em Desenvolvimento de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Ao longo de sua carreira passou por corretoras de pequeno e médio porte cativas e internacionais até consolidar-se como executiva de grandes seguradoras globais.



A nova diretora executiva do Canal Corretor da Mapfre assume o cargo com o objetivo de liderar o relacionamento entre a seguradora e seus parceiros, que são essenciais para a companhia. “Minha missão é fortalecer ainda mais essa relação, oferecendo suporte, ferramentas e inovação que contribuam para o sucesso de cada corretor”, afirmou Karine.



Ela ainda enfatizou a importância destes profissionais para impulsionar os resultados da MAPFRE e contribuir para a proteção e o bem-estar dos seus segurados. “Os corretores representam a ponte direta entre nossos produtos e os clientes, sendo responsáveis por identificar as necessidades de proteção de cada pessoa ou negócio e oferecendo soluções personalizadas que traduzem a qualidade e a diversidade dos produtos da Mapfre”, concluiu a executiva.