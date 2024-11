Demanda por seguros de automóveis cresce 11,76% em setembro

A demanda do mercado brasileiro de seguros de automóveis registrou, em setembro, um crescimento de 11,76%, em comparação com o mesmo mês de 2023. Os dados são do Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS), que mede mensalmente o comportamento e o volume das consultas na plataforma da Neurotech, empresa que oferece soluções de inteligência artificial aplicadas a seguros e crédito. Já na comparação com o mês anterior, agosto de 2024, houve queda de 7,88%.

Daniel Gusson, head comercial de Seguros da Neurotech, ressalta que, novamente, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) elevou as previsões para o setor em 2024, reforçando o bom momento de vendas de veículos novos.

“Em janeiro, a projeção de crescimento nas vendas para o setor automotivo em 2024, no apanhado geral, era de 12%. Agora, a Fenabrave já revisou esse cenário e aposta em aumento na casa dos 15%. É uma diferença significativa, considerando que outros setores da economia ainda passam por um momento de instabilidade e retração no consumo”, avalia.