Seguradora Prudential patrocina Sophia Chow, atleta de Beach Tennis

A partir de 2025, a seguradora Prudential do Brasil passa a ser patrocinadora oficial de uma das principais atletas do Beach Tennis no país, a paulistana Sophia Chow, uma das top 10 no ranking mundial. O anúncio foi feito durante a Copa do Mundo de Beach Tennis 2024, evento que a Prudential também patrocinou, realizado no último fim de semana na arena Eztec, em São Paulo.

O torneio é o maior evento de seleções do beach tennis e recebeu a participação do Brasil e de outros 15 países. O patrocínio da empresa à competição foi uma parceria com a plataforma de bem-estar Fully, benefício exclusivo oferecido pela Prudential para ajudar os seus segurados a cuidarem da saúde física, mental e financeira. O Brasil ficou com a terceira colocação na Copa do Mundo de Beach Tennis.

De acordo com a diretora de Marketing e Insights da Prudential do Brasil, Fernanda Riezemberg, os dois novos patrocínios reforçam o compromisso da seguradora como incentivadora do esporte nacional. “O beach tennis é uma modalidade que vem se destacando e popularizando em diversas cidades do país. Incentivar o desenvolvimento do esporte e estimular a prática de atividades físicas com regularidade, mantendo corpo e a mente saudáveis, são pilares fundamentais para a Prudential. Estamos muito entusiasmados em ampliar nossa parceria com o tênis brasileiro e apoiar uma profissional com uma trajetória tão inspiradora quanto a Sophia Chow”, afimou.

Para Sophia Chow, “É um grande orgulho fazer parte do time da Prudential e contribuir para o crescimento do beach tennis no Brasil. Nosso esporte segue em ascensão e ter a Prudential ao nosso lado nesta jornada será engrandecedor. Agradeço pela confiança e espero que juntos possamos conquistar grandes resultados”, disse a atleta.

No último dia da Copa do Mundo, 15, a Prudential realizou uma clínica de beach tennis na arena Eztec exclusiva para os clientes engajados na plataforma Fully. A companhia ofereceu uma experiência única de estar ao lado de atletas de destaque da modalidade no Brasil, treinar com profissionais e receber dicas para aprimorar a prática esportiva.

Desde 2023, a Prudential do Brasil patrocina a tenista Bia Haddad e seu técnico, Rafael Paciaroni, além do Minas Tênis Clube, referência na prática do esporte e formação de atletas de base no país.