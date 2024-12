Música, dança e Papai Noel para comemorar a festa de Natal do Clube da Bolinha-RJ

O evento aberto pelo reitor Anselmo Abrantes Fortuna, que saudou os presentes pedindo proteção divina para o Clube da Bolinha-RJ e agradecendo a presença de todos e as mensagens carinhosas dos que não puderam participar.

“Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Para crescer e progredir é necessário mudar a maneira de pensar e agir, tendo o pensamento no bem comum. Desta forma daremos um grande passo para fazer a nossa luz brilhar e iluminar os outros em nosso entorno. Desejo que o Papai Noel nos traga alegrias e boas realizações e que em 2025 reine em nossas famílias a paz, a saúde, o amor e a união”, disse o reitor, desejando a todos um Feliz Natal e um Ano Novo de realizações e prosperidade.

Presente também, Papai Noel distribuiu brindes aos adultos e presentes às crianças Luiza e Lucas, netos do reitor Anselmo Abrantes Fortuna e sua esposa Marisa Moraes de Souza.

Ele saudou os presentes com uma mensagem lembrando que a festa natalina é para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, “É um presente de Deus para todas as famílias, seja qual for a religião, pois todas elas possuem um Deus cultuado. Vamos agradecer e renovar a nossa solicitação de bençãos sobre nós e familiares”, disse Papai Noel.

Durante o jantar foi comemorado o aniversário de José Antônio Maia Piñeiro, o Maia, com um efusivo parabéns dos presentes.