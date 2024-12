Leonardo Freitas fala sobre projetos da Bradesco Seguros para 2025

EXCLUSIVO – Em entrevista exclusiva, o diretor comercial da Bradesco Seguros, Leonardo Freitas, comenta estratégia de regionalizar a comunicação com corretores e projetos para 2025

No relacionamento com assessorias e corretores, a Bradesco vem realizando road shows por todas as regiões do País. Pode nos contar um pouco mais sobre como funcionam esses encontros e qual objetivo?



Os road shows são uma iniciativa estratégica da Bradesco Seguros para estreitar o relacionamento com nossos parceiros corretores de seguros, que são a base da nossa força de distribuição. Esses encontros têm como principal objetivo fomentar um ambiente de colaboração, troca de ideias e confiança mútua, criando um espaço no qual podemos ouvir as necessidades desses profissionais, receber feedbacks valiosos e compartilhar informações relevantes sobre o mercado e nossos produtos.

Cada evento é cuidadosamente estruturado em três etapas principais: análise do mercado segurador no Brasil, apresentação de nossos produtos e uma abordagem de conteúdo que agrega conhecimento e insights ao público. A meta é garantir que os corretores saiam do evento mais bem informados, mais preparados e com ferramentas que potencializem seu desempenho no dia a dia.

Neste ano, realizamos road shows em diversas regiões, incluindo Recife, Belo Horizonte, Campinas, Goiás, João Pessoa, Natal, Brasília, Porto Alegre e Salvador, reforçando nosso compromisso em atender as demandas regionais. Ao integrar perspectivas locais em nossa estratégia, fortalecemos nossa atuação e promovemos melhorias contínuas.

Esses encontros demonstram nossa postura proativa em construir parcerias sólidas e um futuro promissor no mercado de seguros, consolidando a Bradesco Seguros como uma empresa comprometida com a excelência e a inovação em colaboração com seus corretores.

Que tipo de novidades foram anunciadas aos corretores durante os encontros?



Os encontros regionais em road shows da Bradesco Seguros foram fundamentais para apresentar aos corretores uma série de lançamentos e benefícios em produtos, fortalecendo o relacionamento com a rede e promovendo inovações.

Durante os eventos, foram anunciados novos produtos como o Bradesco Pré-Formatado Equipamento Agrícola, que oferece coberturas simplificadas e flexibilidade no pagamento, e o Bradesco Seguro Moto, que se destaca pela proteção estendida ao piloto, incluindo assistência funeral e despesas médicas.

Outro grande destaque foi a parceria com a Livelo, que permite o pagamento de seguros com pontos, ampliando o acesso ao mercado e oferecendo aos corretores um diferencial competitivo. Além disso, foram lançados os seguros Bradesco Empresarial PME e Bradesco Empresarial MEI, com coberturas pré-formatadas para microempreendedores e pequenos negócios, ampliando as opções de produtos acessíveis para novos segmentos de clientes.

Esses lançamentos não só fortalecem a oferta da seguradora, como também oferecem aos corretores novas oportunidades de venda, alinhadas ao objetivo de tornar os seguros mais acessíveis e atrativos.

Em relação ao relacionamento com os corretores, como você avalia o resultado do road show?



Além de apresentar dados e novidades, o road show é, também, um momento de troca com nossos parceiros corretores de seguros, que podem compartilhar insights e demandas. A percepção dos corretores é muito importante para o aperfeiçoamento de serviços, assistências e produtos, e nos encontros tivemos a oportunidade de identificar possíveis melhorias nos processos. Conseguimos ouvir nossos corretores e pudemos entender as sugestões, requerimentos e críticas.

O trabalho que temos feito é construir uma companhia cada vez mais de fora para dentro, principalmente com o apoio e a consultoria desses nossos parceiros, os nossos corretores seguros. O sucesso de uma empresa vem da capacidade de nutrir parcerias e ajustar o caminho conforme seguimos em frente.

Quais foram as lições absorvidas pela Bradesco com essa troca?

Durante os road shows temos a oportunidade de identificar como as demandas e necessidades dos consumidores podem variar de acordo com cada região. Por ser um País continental, o Brasil tem diferenças muito relevantes entre uma região e outra, seja por influência do clima, seja por outros fatores – como segurança, cultura de proteção, ou outras variações demográficas. Esses aspectos nos levam a considerar as possibilidades de produtos e estratégias comerciais, de acordo com cada local.

A seguradora pretende manter este formato em 2025? Quais os planos para o próximo ano?

Estamos planejando novidades para o próximo ano, sempre visando aprimorar e otimizar nosso relacionamento com os corretores, ouvindo o que eles têm a dizer e levando informações relevantes sobre a empresa, para auxiliá-los no dia a dia com os clientes. Estamos avaliando um novo formato que deve ser ainda mais abrangente, mas ainda em fase de planejamento.