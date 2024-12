FF Seguros é premiada pelo Estadão Finanças Mais 2024

A FF Seguros foi a vencedora na categoria Seguro Patrimonial na 8ª edição do prêmio Estadão Finanças Mais 2024. Realizada pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a Austin Rating.

Na categoria Seguradora, três critérios foram avaliados: prêmios emitidos, contribuições para cobertura de riscos e rendas de contribuições. Em seguida, com base no balanço patrimonial das companhias, foram avaliados o volume, o crescimento e o desempenho financeiro de cada grupo.

Na categoria bancos, três pilares foram mensurados: crescimento, liderança de mercado e desempenho. O crescimento foi avaliado com base na evolução dos números de maior relevância no balanço patrimonial das instituições – carteira de crédito, ativos, patrimônio líquido, receita de crédito e receita de serviços.

A liderança de mercado foi definida pela relação do total de ativos da instituição com o total de ativos do segmento, enquanto o desempenho foi mensurado a partir de indicadores relacionados à solidez, qualidade dos ativos, rentabilidade e custo.

Os indicadores avaliados nessa análise foram o patrimônio líquido, as provisões técnicas, as receitas com prêmios e contribuições, a estrutura de custos, as margens financeiras e de rentabilidade.