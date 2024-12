Gustavo Gusso é novo superintendente na Seguros Unimed

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, anuncia Gustavo Gusso como o novo superintendente de Rede e Atenção à Saúde. Há três anos na companhia, onde atuou como consultor de Rede Ambulatorial, o executivo tem sido fundamental no apoio a projetos de inovação e na transformação do modelo assistencial da seguradora, sempre com foco em aprimorar a qualidade do cuidado oferecido aos clientes.

Na nova função, Gusso se concentrará no contínuo aprimoramento dos fluxos internos da Seguros Unimed, com o objetivo de constante qualificação do atendimento prestado. Entre suas prioridades está a aceleração da digitalização dos processos, o que contribuirá para maior agilidade e eficiência na gestão do cuidado. Além disso, ele terá uma função importante no relacionamento com os prestadores, com foco em parcerias estratégicas e que incentivem modalidades de remuneração que promovam valor.

Com uma carreira sólida na área da saúde, Gustavo Gusso é formado em Medicina pela Universidade de São Paulo (USP), onde também obteve mestrado e doutorado em ciências médicas. Ao longo de sua trajetória, passou por instituições de destaque como o Hospital Sírio Libanês, AMIL, DASA, e participou da fundação da rede de clínicas Amparo Saúde.

“Meu objetivo é acelerar a otimização dos processos, especificamente, por meio da digitalização e parcerias estratégicas. Em outro viés, temos a prestação de serviços aos nossos clientes no produto saúde, que dispõe de uma relação direta com o Sistema Unimed.”, completou o novo superintendente.–