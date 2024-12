CCS-SP promove evento em homenagem à diretora da Porto Eva Miguel

O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) realizou um encontro especial, fora do calendário do seu tradicional almoço mensal, para homenagear a diretora comercial da Porto, Eva Miguel, que encerra sua carreira de 39 anos na seguradora neste ano. O evento foi realizado no dia 27 de novembro, no Il Ristorante Famiglia Mancini, com a participação de membros da diretoria Comercial da Porto, associados e lideranças dos corretores de seguros.

O mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, relatou que não foi fácil manter em segredo a homenagem surpresa à Eva Miguel. “Quando receberam o convite, muitos me perguntaram o motivo do almoço, mas eu não podia dizer. Peço desculpa por tanto suspense”, disse. Em seguida, ele justificou: “É um almoço especial para agradecermos a você, Eva, tudo o que fez pelo mercado e pela categoria”.

O sucessor de Eva Miguel no cargo, Emerson Valentim, responsável pela área Comercial da diretoria de SP Capital e Metropolitana da Porto, lembrou que dois anos atrás, por ocasião da posse do mentor Álvaro Fonseca no CCS-SP, foi apresentado já como substituto da diretora. “Agora, tenho a honra de apresentar o meu amigo e parceiro Rodrigo Vasconcelos, que assumirá a diretoria da Capital Metropolitana”, disse.

Emocionado, Valentim se recordou do seu primeiro encontro com Eva Miguel, há 15 anos, justamente no período em que ocorreu a fusão da Itaú Seguros com a Porto. Na época, recém-casado e com a esposa grávida, ele temia por seu futuro profissional. “O almoço que deveria durar 1 hora, terminou quase 3 horas depois. A Eva cancelou a sua agenda e me disse para confiar no processo, porque a Porto era muito justa, cuidava das pessoas”.

Valentim disse, ainda, que jamais imaginou que teria a oportunidade de suceder a Eva Miguel. “Sinto-me honrado por você ter me confiado essa missão e por poder dar sequência ao seu maravilhoso trabalho. Estamos aqui para homenageá-la por ter realizado com maestria o seu trabalho e por ser responsável pelo crescimento de tantas pessoas. Receba o abraço de todos os corretores”, disse. Todos os convidados se levantaram e aplaudiram longamente.

Homenagem do CCS-SP

O mentor Álvaro Fonseca também se recordou de quando conheceu Eva Miguel. “Ela é uma companheira de longa data, à qual agradecemos por seu carinho e dedicação aos corretores de seguros”, disse. Em seguida, ele entregou uma placa do CCS-SP para a homenageada, ressaltando o seu trabalho e comprometimento com a categoria. Para marcar especialmente o momento, o mentor também a presenteou com um quadro de fotos.

“Para registrar de maneira especial os momentos em que você esteve no Clube, preparamos esta lembrança”, disse. Durante o evento, outras entidades também prestaram homenagens à Eva Miguel. “A forma como ela administra crises, como pondera e conversa é impressionante. A você, o nosso respeito e admiração”, disse o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

“O trabalho de humanização e empatia perante seus pares e corretores de seguros, abrilhantaram sua trajetória”, foram os dizeres da placa entregue pelo presidente da UCS, Augusto Esteves. Na placa entregue pelo presidente do CCS-OR, Marcos Motta, estava escrito: “A sua trajetória majestosa é admirada por todos”. Marcelino Odlevati, diretor do CCS-ABC que representou o mentor Carlos Alberto Pelais, entregou uma placa. “Sua sabedoria e experiência são exemplos para todos”.

Bastante emocionada, Eva Miguel agradeceu as homenagens e afirmou que o seu sentimento, após de 39 anos de trabalho, era de gratidão, sobretudo aos corretores de seguros, aos quais atribui a sua evolução profissional. “Desde o primeiro dia em que entrei na Porto, eu me apaixonei pelos corretores, pela causa e o empreendedorismo da categoria, que vai à luta todos os dias motivada. Registro aqui a minha admiração e gratidão a vocês”, disse.

Convidada pelo mentor do CCS-SP para desenvolver um trabalho na entidade na área de sucessão empresarial, Eva Miguel explicou porque aceitou prontamente. “Agora, terei algo que nunca tive, tempo. Então, vou dedicar a minha experiência e tempo a vocês, corretores, devolvendo minha gratidão na forma de trabalho pela sucessão, para que essa carreira continue perene e tenha sustentabilidade ao longo do tempo. Obrigada por tudo que me deram”, disse.