A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado realiza na terça, dia 3, uma audiência pública para debater o Projeto de Lei 2.951/2024 que visa aperfeiçoar o marco legal do seguro rural no Brasil. A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) participa dos debates que tem como foco principal a melhoria do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) e a criação de um fundo de estabilização para cobrir riscos extraordinários. A audiência pública será transmitida ao vivo pelo site da TV Senado.

A proposta de autoria da senadora Tereza Cristina (PP-MS), com relatoria do senador Jayme Campos (União-MT), tem como principal justificativa a necessidade de aperfeiçoar o sistema de seguro rural brasileiro, tornando-o mais eficiente e resiliente a eventos climáticos extremos e flutuações econômicas.

Segundo o diretor de relações institucionais da CNseg, Esteves Colnago, o projeto busca melhorar a proteção aos agricultores contra perdas causadas por eventos climáticos e outros fatores de risco, fortalecendo o seguro rural, tornando-o mais estável e transparente.

“O debate sobre o PL 2.951/2024, que altera a Lei Complementar nº 137, vai permitir a criação do fundo de seguro rural, que é de suma importância nesse momento em que a gente vive um recrudescimento dos problemas climáticos. O aumento da intensidade das chuvas, ou das secas prolongadas, acaba prejudicando fortemente a agricultura e essa discussão se faz muito necessária. Agricultores precisam ter acesso a um seguro de forma mais barata, mais completa e eventualmente até com uma participação maior do mercado ressegurador”, destacou.

Além da CNseg, devem participar representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), do Ministério da Fazenda, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Federação Nacional de Seguros Gerais (Fenseg), da Superintendência de Seguros Privados (Susep), da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber) e do Instituto Pensar Agropecuária (IPA).

Principais pontos do PL 2.951/2024

A justificativa da proposta aponta para a necessidade de um sistema de seguro rural mais eficiente, previsível e robusto, capaz de proteger os agricultores contra as perdas causadas por eventos climáticos e outros riscos, contribuindo para a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico do setor agropecuário. A ineficiência do atual sistema e a comparação com modelos internacionais reforçam a necessidade de mudança.