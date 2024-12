Funcional Health Tech anuncia nova CEO

A Funcional Health Tech anuncia uma nova fase em sua gestão corporativa com a chegada de Marilia Rocca como CEO. A executiva é membro do conselho de administração do Santander Brasil, da Inspirali e do board of trustees da Endeavor Brasil.

Ela também ocupou cargos de liderança em diferentes setores e atuou como CEO da Hinode, da Ticket e VP da TOTVS, além de ter sido sócia-diretora da Mãe Terra, vendida para a Unilever em 2017. No terceiro setor, cofundou e gerenciou a Endeavor Brasil e a Fundação Brava. É formada pela EAESP/FGV e possui MBA da Columbia University, sendo Henry Crown Fellow desde 2006. A executiva tem mais de uma década de experiência em liderança estratégica.

“Estou muito animada para consolidar ainda mais o trabalho pioneiro da Funcional na conectividade do ecossistema de saúde. Adquirimos nos últimos anos novas capacidades, por meio de M&As e inovações, o que nos permitirá oferecer à indústria, ao varejo e aos consumidores uma visão integrada capaz de ressignificar as relações entre estas partes”, comenta Marilia Rocca.

Marilia substitui a atual CEO, Cristiane Giordano, que permanece na organização até 30 de novembro.