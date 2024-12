Hapvida vai investir R$ 2 bi nos próximos dois anos

EXCLUSIVO – O presidente da Hapvida Notre Dame Intermédica, Jorge Pinheiro, reuniu-se com jornalistas na manhã de hoje para anunciar investimentos de R$ 2 bilhões nos próximos dois anos. Serão inaugurados mais dez hospitais nas regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste. A região metropolitana de São Paulo receberá mais 4 hospitais e o Rio de Janeiro, um. “Assim, atendemos a dois pilares da nossa operação, que é a qualidade assistencial e a acessibilidade”.

A operadora, que possui 15 milhões de clientes, possui 80% do seu atendimento verticalizado nas regiões Norte e Nordeste. No Sudeste, este número cai para 73%. Do valor a ser investido, R$ 500 milhões irão para a área de tecnologia e equipamentos e diagnóstico. Segundo Pinheiro, a operadora optou por não mobilizar seu capital adquirindo os imóveis. “Fazemos a locação do imóvel em longo prazo e trazemos parceiros para a operação”.

“Estamos presente em todas as regiões de São Paulo, o que facilita o acesso das pessoas. Com essa ampliação da rede, o usuário terá baixa complexidade perto de onde ele mora e a alta complexidade em vias de fácil acesso para a região metropolitana e até do interior, facilitando a vida de todos”, avalia.



“Hoje, nossa posição de caixa é muito robusta. Não só temos uma posição muito sólida para fazer frente a esses investimentos atuais, como acreditamos que capacidade de fazer caixa para os próximos semestres seja suficiente para realizarmos todos esses investimentos e seguirmos com a jornada de desalavancagem contínua da companhia”, afirmou o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Luccas Adib.

De acordo com Pinheiro, a Hapvida é uma das poucas operadoras de saúde que ainda comercializam planos de saúde individuais. Com a ampliação da rede de atendimento, ele acredita que a empresa poderá crescer em todos os níveis de consumidores, porque as novas unidades irão oferecer tanto atendimento de alta complexidade como serviços diferenciados.

O Hospital Antonio Prudente possui 250 leitos e atenderá pacientes de alta complexidade, com câncer center, unidade de transplantes, atendendo a todas as patologias do público adulto. Ele fica na Abenida Rubem Berta, em São Paulo, via que dá acesso ao Aeroporto de Congonhas. O Hospital Ibirapuera será dedicado à saúde da mulher e de crianças, com 250 leitos também. O Hospital Jardim Anália ficará no bairro Jardim Anália Franco e terá 76 leitos.