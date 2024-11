Porto promove programa Afro Horizontes para apoiar colaboradores negros

Em junho de 2024, a Porto lançou o Afro Horizontes, uma jornada de desenvolvimento dedicada a apoiar o crescimento dos colaboradores negros da companhia, que hoje somam mais de 4 mil pessoas em seu quadro e representam 38% do total, sendo 24% em cargos de liderança.

A iniciativa foi criada para ampliar as possibilidades de aprendizado e evolução profissional, oferecendo trilhas de aprendizagem, palestras e painéis ao longo do ano. O projeto foi estruturado dentro do programa Juntos, em parceria com a área de Aprendizagem da Porto.

Em sua estreia, o programa contou com uma palestra ministrada por Ana Bavon, CEO da B4People, que trouxe um contexto histórico e social sobre raça e negritudes, promovendo reflexões sobre autoconhecimento e identidade. Já em julho, a Porto proporcionou uma palestra liderada pela atriz e apresentadora Adriana Alves, fundadora da Amoyá Hub de Ideias e da startup Lupa, que abordou a importância da autoestima como potencializadora do crescimento pessoal e profissional da população negra.

No mês de outubro, o programa avançou com um painel especial, no qual três lideranças negras da Porto – Evanildo Souza, diretor de Atendimento; Jorge Vasconcellos, coordenador Administrativo da Azul Seguros; e Renata Soares, supervisora de Atendimento – compartilharam suas trajetórias. Com base em suas experiências, eles ofereceram dicas aos participantes, incentivando e empoderando outras pessoas negras que desejam ocupar cargos de liderança.

“Fiquei muito feliz em contribuir com o Afro Horizontes e compartilhar minha história. É gratificante poder participar de uma iniciativa que valoriza e promove o crescimento dos colaboradores negros”, destaca Evanildo Souza. Renata Soares também complementa: “O Afro Horizontes é uma oportunidade importante para fortalecermos nossa presença e construirmos um ambiente cada vez mais inclusivo. Ter esse momento de troca com outros colaboradores foi muito positivo”.

Em novembro, o Afro Horizontes promoveu um encontro conduzido por Leandro Correia, da consultoria Carreira Preta. O palestrante aplicou a metodologia de “Carreira Consciente”, focada em fortalecer a autonomia e o potencial dos profissionais negros, abordando temas como responsabilidades, práticas, trajetória, performance e propósito.

“Na Porto, acreditamos que diversidade não é apenas uma pauta, mas um compromisso contínuo com a inclusão e o desenvolvimento de pessoas. O Afro Horizontes é um exemplo de como podemos transformar esse compromisso em ações concretas, que impactam diretamente a vida dos nossos colaboradores negros. Para o próximo ano, nosso foco será expandir ações que acelerem talentos e integrem os temas de raça e etnia, de forma ainda mais consistente, em toda a companhia”, destaca Patrícia Coimbra, diretora de gente e cultura da Porto.

Com um público de mais de 880 pessoas e um índice de satisfação geral (NPS) de 96 – do programa, a jornada Afro Horizontes reflete o comprometimento da empresa em promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e equânime.

A Porto também mantém um grupo de afinidade dedicado a raça e etnia, voltado para promover ações e desenvolver uma agenda focada na equidade racial, com ênfase em ouvir os colaboradores, identificar necessidades de mudança e implementar melhorias. A companhia reconhece que ainda há um longo percurso pela frente, mas está comprometida em seguir avançando nessa jornada.