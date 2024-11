allseg seguradora discute impactos das novas tecnologias no setor

O presidente da allseg seguradora, Pedro Pereira de Freitas, participou do CQCS Insurtech & Inovação, considerado o maior evento de inovação em seguros da América Latina, realizado nos dias 12 e 13 de novembro, em São Paulo/SP.

Freitas integrou o painel “Produtos 2.0 – Como dados e tecnologia estão transformando o seguro no Brasil” e compartilhou sua visão sobre as transformações impulsionadas pela inovação tecnológica no mercado de seguros e o futuro do setor.

“A tecnologia não é mais um diferencial, mas um elemento essencial para o sucesso das empresas. Estamos vivenciando uma revolução que vai além das coberturas tradicionais, exigindo o redesenho de produtos para atender a um cliente cada vez mais exigente, conectado e ciente de suas necessidades”, afirmou o executivo.

Ele também destacou os investimentos estratégicos da allseg em tecnologia para otimizar processos e oferecer agilidade ao cliente final. “Estamos avançando com cautela, passo a passo, em uma jornada tecnológica que envolve decisões complexas, desde integrações por APIs estratégicas com parceiros até a adaptação de informações para plataformas de multicálculo. A tecnologia tem sido uma grande aliada na nossa conexão com Corretores, Representantes e Assessorias”, ressaltou.

Freitas definiu os dados como o “novo petróleo do século XXI”, essenciais para a personalização e eficiência dos produtos oferecidos. “A análise de dados tem sido central para criar soluções mais adequadas aos clientes. Hoje, temos acesso a um volume inédito de informações, desde padrões de risco até comportamentos de consumo, o que nos permite entregar produtos inovadores e relevantes”, destacou.

Comprometida com a inovação e a experiência do cliente, a seguradora vem investindo em parcerias e soluções de inteligência artificial para aprimorar o atendimento e expandir suas operações. “O futuro do seguro no Brasil depende da nossa capacidade de inovar, usar dados de forma inteligente e, acima de tudo, colocar o cliente no centro de todas as decisões”, concluiu Freitas.

O painel foi um dos destaques do evento, reforçando a importância da transformação digital como um pilar para o desenvolvimento sustentável e dinâmico do mercado segurador.