Aconseg-RJ e Allianz alinham estratégias para fortalecer parcerias

A Allianz Seguros recebeu, no dia 15 de julho, representantes da Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) para uma reunião voltada ao alinhamento de estratégias e ao fortalecimento da parceria entre as instituições. O encontro aconteceu no escritório da seguradora na capital fluminense e reuniu o presidente da entidade, Luiz Philipe Baeta Neves, além de lideranças das assessorias associadas.

Pela Allianz, participaram o diretor regional Paulo Ayres, que responde interinamente pela operação no estado, e Aline Carneiro, gerente da filial Assessorias-RJ. Na pauta, foram apresentados os resultados obtidos no primeiro semestre, além de um debate sobre os principais aprendizados do período. O grupo também discutiu os próximos passos em busca de maior sinergia nas ações voltadas ao mercado de seguros no estado.

Para Luiz Philipe Baeta Neves, o diálogo com as seguradoras é essencial para garantir uma atuação mais eficiente e alinhada às demandas do mercado. “Esse encontro com a Allianz reforça a confiança mútua e permite um alinhamento mais claro de expectativas e estratégias”, avaliou o presidente da Aconseg-RJ.