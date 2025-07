Seguros massificados ganham força no primeiro semestre de 2025

O mercado de seguros no Brasil apresentou desempenho positivo no primeiro trimestre de 2025, impulsionado pelo avanço dos seguros massificados. Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) mostram que os produtos compreensivos (que englobam o Seguro Empresarial, o Seguro Residencial e o Seguro Condominial) registraram um crescimento nominal de 11,9% e real de 6,7% em comparação ao mesmo período de 2024.

Na Lojacorr, maior rede de corretoras de seguros do Brasil,entre os massificados, o principal destaque vai para o Seguro Empresarial, que tem sido cada vez mais procurado por empreendedores em busca de proteção para seus estabelecimentos. Com coberturas que podem abranger desde incêndios até danos elétricos, passando por roubos, vendavais e perda de lucros em caso de paralisação, o Seguro Empresarial se consolida como um dos principais instrumentos de continuidade dos negócios no país.

“Temos observado uma busca expressiva pelo Seguro Empresarial, especialmente por parte de pequenos empresários e prestadores de serviços. Essa conscientização sobre os riscos operacionais representa um avanço importante no comportamento do consumidor brasileiro”, afirma Antonio Carlos Fois, diretor regional Centro – Sudeste da Lojacorr.

Além da proteção física, o Seguro Empresarial pode oferecer benefícios como responsabilidade civil, pagamento de aluguel em caso de sinistro e recomposição de documentos. Este tipo de seguro também se destaca por ser modular, permitindo que cada corretora personalize a apólice conforme o perfil da empresa segurada.

“O Seguro Empresarial é uma solução completa, que permite ao corretor atuar de forma consultiva. É uma oportunidade real de fidelizar o cliente oferecendo algo que faz sentido para a proteção do negócio dele”, completa Fois.

As perspectivas para o segundo semestre seguem positivas. A tendência é de que os seguros massificados continuem em crescimento, impulsionados pela digitalização das vendas, por campanhas de educação securitária e pelas necessidades sazonais do período, como aumento da circulação nas cidades e intensificação das atividades comerciais.