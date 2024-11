Mapfre lança manual com as ‘regras não escritas’ da CONMEBOL Libertadores

Será conhecido neste sábado (30/11) o clube brasileiro que se tornará o novo campeão da CONMEBOL Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam em jogo único no estádio Monumental de Nuñez, na Argentina, em busca da tão sonhada “Glória Eterna”. E como forma de desfecho da competição, a Mapfre, patrocinadora oficial do torneio, lançou o “Ao seu lado no caminho para a Glória – o Manual de Regras Não Escritas da maior competição da América do Sul”, um livro que abraça as torcidas de toda a América Latina.

A ação global da seguradora celebra a conclusão do primeiro ano de sua parceria com o torneio de futebol mais importante e prestigiado do continente. A iniciativa inclui uma série de depoimentos de torcedores de equipes que participaram da 65ª edição da competição, reunidos em um manual que apresenta regras não oficiais, mas indispensáveis, para acompanhar o campeonato.

Regras não escritas de torcedores de Atlético-MG e Botafogo, finalistas da CONMEBOL Libertadores de 2024

“Quando fechamos nosso patrocínio com a CONMEBOL Libertadores tínhamos ciência de que o torcedor latino-americano acompanha o seu time de coração de maneira incondicional, até o fim, independentemente de qualquer situação. O objetivo do manual foi representar todas as torcidas das equipes que participaram da competição este ano, por meio de um trabalho minucioso de curadoria, vivenciando o cotidiano dessas pessoas fanáticas por seus clubes do coração e representadas no livro”, destaca Juan Francés, diretor corporativo de Marca e Reputação da Mapfre Espanha.

A ideia do manual consiste em reunir um compilado de “mandamentos” de torcedores que vibram, apoiam e incentivam seus times do coração. Disponível de maneira online e gratuita, o manual reúne fotos e frases de apaixonados por futebol de toda a América do Sul devidamente trajados com os mantos dos seus clubes.

Regras não escritas de torcedores de Atlético-MG e Botafogo, finalistas da CONMEBOL Libertadores de 2024

“O manual é uma forma de homenagear todas as pessoas que vibraram, torceram, sofreram e, o mais importante, se emocionaram com seus clubes durante todo o torneio. Lançamos este guia que reforça que a CONMEBOL Libertadores é mais que futebol, é uma paixão que transcende fronteiras, gerações e culturas”, explica a diretora de comunicação e marketing da Mapfre, Tatiana Cerezer.