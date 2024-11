Susep participa de seminário sobre defesa da concorrência

Alessandro Octaviani, superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), participou hoje (08) do 30º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, promovido pelo Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (IBRAC). O evento foi realizado em Itu (SP), de 06 a 08 de novembro.



Alessandro Octaviani integrou o Painel “Open data: o papel de políticas públicas de dados abertos e de data trusts para a defesa da concorrência em mercados digitais”. Os demais debatedores do tema foram: Felipe Mundim, Superintendente-Adjunto no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); Lilian Cintra de Melo, Secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); e Paula Malta Costa Silva, Gerente Jurídico de Produtos e Estratégia de Dados da B3.



A moderação do painel foi realizada por Juliano Maranhão, Professor Associado na USP, Sócio do Maranhão & Menezes Advogados e Diretor do Legal Grounds Institute e da Lawgorithm.



O seminário reuniu especialistas e autoridades nacionais e internacionais, além de profissionais do setor, para debater pontos críticos relacionados ao direito antitruste e à defesa da concorrência. Entre os principais temas abordados estão a análise de provas em colaborações, os acordos de não concorrência e a conexão entre práticas concorrenciais e sustentabilidade ambiental.



Também foram destaques a participação do presidente do Cade, Alexandre Cordeiro Macedo, e do Subsecretário de Acompanhamento Econômico e Regulação na Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Gustavo Henrique Ferreira.