F/Seguros inicia projeto para formar consultores em favelas

A F/Seguros quer capacitar 5 mil moradores para atuarem como especialistas em proteção financeira dentro de suas próprias favelas. A partir da iniciativa da F/Seguros, criada em parceria formada por MAG Seguros e Favela Holding, moradores da Rocinha e do Complexo da Penha, no Rio, e da Brasilândia e Paraisópolis, em São Paulo, já estão aptos a comercializar as soluções em seguros de vida.

Quatro das maiores favelas do país já contam com consultores capacitados especificamente para a comercialização de seguros direcionada aos moradores destes territórios. O projeto ainda em fase piloto visa estabelecer uma rede de conexão nas favelas que, nos próximos meses, irá formar equipes de vendas que possam ampliar os horizontes de oportunidades e contribua para a entrada de seguros nas favelas e sua inclusão no cenário econômico local. Os consultores foram indicados pela Central Única das Favelas, a CUFA.

“A nossa ideia, desde que iniciamos a F/Seguros como projeto, é gerar oportunidades dentro da favela para que a economia local seja fortalecida e a venda das soluções em seguros seja da favela para a própria favela. Queremos democratizar o acesso a soluções de proteção financeira e há um potencial incrível de oportunidades junto a esse público”, destaca Ronaldo Gama, diretor de Planejamento Comercial da MAG Seguros.

Com o objetivo de alcançar 10 milhões de seguros comercializados em até cinco anos, a F/Seguros tem como meta capacitar 5 mil moradores para atuarem como especialistas em proteção financeira dentro de suas próprias favelas, fomentando o empreendedorismo local e garantindo uma rede de proteção financeira acessível. O lançamento oficial da empresa, após o período de testes, deve ocorrer até o final deste ano.