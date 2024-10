F Seguros participa do lançamento da Taça das Favelas Brasil 2024

A Taça das Favelas Brasil, maior torneio de futebol entre favelas do mundo, teve seu lançamento oficial na quinta-feira, dia 10 de outubro, em evento realizado no Museu do Futebol, em São Paulo. A F Seguros, iniciativa da Favela Holding em parceria com a MAG Seguros, que visa promover a inclusão financeira e social aos moradores das favelas brasileiras, esteve presente e será uma das principais patrocinadoras do torneio que começa neste final de semana.

Renata Rosa, gerente de comunicação e marca do Grupo MAG, representou a F Seguros e reforçou o compromisso da empresa com a inclusão social e o apoio aos jovens atletas. “A Taça das Favelas impacta cerca de 800 mil jovens das periferias de todo o país. Participar de um projeto tão transformador para a sociedade é enriquecedor”, destacou.

A competição, que está em sua terceira edição nacional, reúne seleções femininas e masculinas de 12 estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia e Piauí). Organizado pela CUFA e pela InFavela, o torneio começa em outubro e tem final prevista para 21 de dezembro de 2024.