A Brasilprev lança neste mês uma nova campanha publicitária – que estará no ar durante quatro meses – entre novembro de 2024 e março de 2025, intitulada “Brasilprev seu futuro te agradece”, de olho nas gerações Gen Z (nascidos entre 2000 e 2010) e Millennials (nascidos entre 1985 e 1999).

“Identificamos uma tendência comportamental entre as gerações Gen Z e Millennials, conhecida como movimento FIRE (Financial Independence, Retire Early), que busca a independência financeira e, consequentemente, se aposentar mais cedo. Com base nisso, desenvolvemos um projeto educativo que enfatiza a importância do planejamento financeiro”, afirma Camilo Buzzi, diretor de comunicação e marketing da Brasilprev.

“Criar diálogo com as diferentes gerações é crucial para cumprirmos nossa missão de educar e conscientizar as pessoas sobre como a previdência privada pode oferecer mais qualidade de vida e segurança financeira. Investir cedo é essencial e cuidar do presente pode transformar o futuro”, completa Buzzi.

Para mostrar que o tempo está passando, foram pensados diversos itens nostálgicos para os Millennials, como fita cassete, mp3, pen-drive, telefone orelhão, TV de tubo e fliperama. Já para Gen Z, situações que despertam um interesse genuíno, como passar mais tempo com os pets, assistir dorama, mandar memes e ouvir podcasts.

“Aqui na Jotacom estamos mais do que felizes de colocar essa empreitada na rua. Não é sempre que você tem a chance de dar uma aula de educação financeira e divertir, tudo ao mesmo tempo. Somos muito gratos à Brasilprev, que topou essa loucura boa. Um conteúdo que, no próprio conceito, convida o público a pensar no amanhã com um pouco mais de carinho, afinal, tudo que a gente não quer é um futuro arrependido com o presente, não é mesmo?” afirma Luiz Barrella, sócio-diretor e head da área de criação da agência.

O plano de mídia conta com conteúdo online. Serão veiculados vídeos de 6, 15 e 30 segundos, em todas as redes sociais, além de posts e ações com influenciadores, de diferentes gerações. São eles: Barbara Coura, Reeh Augusto, Feh Dantas, Evelin Camargo, Amatão Games, Sasha Vilela, Gabi Venâncio, Barbara Kramer, Camila Klein e Janaina Uchoa.