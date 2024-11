EXCLUSIVO – A Bradesco Seguros fez um almoço hoje para apresentar alguns dos palestrantes que serão destaque no CQCS Insurtech & Innovation, evento que será realizado nos dias 12 e 13 de. novembro, em São Paulo. Serão 48 paineis e 15 keynote speakers, entre executivos brasileiros, como o presidente da Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, representantes de insurtechs internacionais, reguladores e líderes nacionais.

Como uma amostra do que acontecerá a partir de amanhã. Amin Toufani, da TLabs, ressaltou que o mundo não está preparado para pensar exponencialmente. Ele também lembrou que o mercado de seguros irá “segurar” as pessoas por mais tampo, nos produtos de vida, e que isso deve ter um impacto nos negócios.

Marcelo Picolo, da Solera, informou que o Brasil ocupa um lugar de destaque no mercado por conta da sua lacuna de proteção. Ele destacou que a Inteligência Artificial, um dos temas que devem permear grande parte dos debates, tem grande capacidade de inovação, mas depende de pessoas para ser desenvolvida a contento.

Rodrigo Garcia, da Suyana, mostrou como sua empresa pode contribuir com a medição dos riscos climáticos. Mirkha Vahtera, da IC Eye, informou que a maior constelação de satélites do mundo (40) está pronta para antecipar uma inundação com dias de antecedência, e que pode contribuir muito com governos e iniciativa privada.

Um dos maiores apoiadores de insurtechs do mundo, Caribou Honig, disse que está se despedindo deste tema, e que irá falar sobre o fim destas empresas. Já Chad Hersh, da AWS, apresentou como a sua empresa fechou uma parceria com a Fórmula 1 para influenciar no desenho dos carros. “Estratégia, design, tudo começa pela tecbologia”, afirmou na pre-conferência do CQCS Insurtech & Innovation.

Kelly Lubiato