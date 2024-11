ApliCap expande projetos e inicia parceria com Botafogo e Vitória

Após a parceria de sucesso com o Fortaleza EC, com o apoio da Prime Regulariza, a ApliCap amplia suas iniciativas no âmbito esportivo, firmando colaborações com o Botafogo e o Vitória. Os projetos, intitulados Botafogo Premia e Vitória Premia, mantêm o propósito de unir torcedores em torno da filantropia premiável, que beneficia diretamente as ações do Instituto Plural.

Essa modalidade, que cresce em relevância no mercado de títulos de capitalização, oferece uma dinâmica única. Torcedores têm a oportunidade de concorrer a prêmios em dinheiro e também contribuem para programas sociais que impactam positivamente comunidades vulneráveis. A proposta vai além da emoção do futebol, transformando a paixão em solidariedade.

A Prime Regulariza é a empresa distribuidora dos títulos de capitalização e atua desde 2017 no mercado de regularização de sorteios. O Instituto Plural, por sua vez, utiliza os recursos arrecadados para promover saúde, assistência social e segurança alimentar, levando suporte a quem mais precisa.

Ao envolver clubes tradicionais como Botafogo e Vitória, a companhia não apenas amplia seu alcance, mas fortalece a conexão entre esporte e responsabilidade social. Esses projetos demonstram o potencial do segmento de filantropia premiável, ao mesmo tempo que evidenciam como grandes marcas e organizações podem transformar o engajamento em um movimento de impacto coletivo.