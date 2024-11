INTERprotección anuncia parceria com Instituto Ayrton Senna

INTERprotección reafirma seu compromisso com a responsabilidade social por meio da fundação INTERprotección, A.C. Constituída em 2005, esta organização sem fins lucrativos investe em projetos que promovem o crescimento económico e desenvolvimento sustentável do país.

A missão da Fundação INTERprotección é contribuir para a educação integral de crianças e jovens, além de promover a preservação do meio ambiente através do financiamento e acompanhamento de projetos sociais no México. Sua visão é se tornar um referente de igualdade de oportunidades, elevando o nível educacional e a qualidade de vida das comunidades mexicanas.

Durante os últimos de 19 anos, a fundação tem se destacado com um líder área social, gerando um impacto positivo em nível nacional, especialmente nas comunidades onde INTERprotección está presente.

Na Fundação INTERprotección, acreditamos firmemente que a educação é a chave para transformar vidas e combater as desigualdades. Por isso, nos orgulhamos de colaborar com o Instituto Ayrton Senna, uma referência na promoção da qualidade educacional no Brasil.

Essa colaboração nos permitirá fortalecer programas que combatem o abandono escolar precoce e promovem o desenvolvimento integral de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Juntos, queremos contribuir para o desenvolvimento infantil com a abordagem inovadora do Instituto Ayrton Senna, que já beneficiou mais de 36 milhões de estudantes em todo o Brasil.

Com esta valiosa aliança, não só ofereceremos alternativas educacionais e uma formação contínua para professores, mas também queremos fomentar competências socioemocionais fundamentais para o crescimento pessoal e profissional das novas gerações. Estamos orgulhosos de formalizar nossa missão compartilhada com o Instituto Ayrton Senna para criar oportunidades reais para aqueles que mais precisam e, juntos, gerar um impacto positivo duradouro nas comunidades do Brasil e, no futuro, pode ser replicado em outras regiões do mundo.

No âmbito educativo, a Fundação INTERprotección destina recursos a projetos que impulsionam a formação de crianças e jovens em situações de exclusão, vulnerabilidade ou pobreza, que enfrentam barreiras para acessar uma educação formal e de qualidade.

Suas iniciativas incluem projetos de infraestrutura educacional, bolsas de excelência, apoio a pessoas com deficiência auditiva e um programa inovador criado em parceria com a Fundación Botim e a Fundación Gigante, que promove o desenvolvimento emocional, social e criativo da juventude mexicana.