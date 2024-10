Seguros Unimed reforça parceria com corretores no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros – A Seguros Unimed reafirma seu compromisso com os corretores, reconhecendo-os como parceiros fundamentais para o sucesso da companhia. Durante o evento, a Seguros Unimed contará com um estande de 30 m², onde haverá sorteio de brindes e momentos de descontração e interação entre os participantes.

Os convidados poderão desfrutar de pipoca, pizza, café, chopp e sorvete. Além disso, haverá a participação de influenciadores, como Tiago Souza, dono da página ‘Funis de Vendas’, para amplificar a mensagem da empresa e engajar ainda mais o público presente.

Nos últimos meses, a Seguros Unimed tem investido em diversas iniciativas para otimizar o trabalho dos corretores e aprimorar suas experiências. Dentre as novidades, destaca-se o e-RE, um sistema lançado em abril deste ano, voltado para a gestão de seguros dos Ramos Elementares. Essa plataforma oferece agilidade na consulta de apólices, endossos e renovações, tornando a jornada do corretor mais eficiente e consolidando a presença da seguradora no segmento de seguros patrimoniais e de responsabilidade civil.

Outra importante inovação é o Calcule+, uma ferramenta online disponível no Portal do Corretor. Com funcionalidades como assinatura digital, envio automático de propostas e atualizações em tempo real, essa plataforma se destaca pela sua praticidade. Além disso, novos limites de capital para coberturas adicionais foram introduzidos, facilitando a seleção de capitais diferenciados para grupos de sócios e funcionários.

Na mesma linha de investir em tecnologia para apoiar os corretores parceiros, a Seguros Unimed lançou no início do ano passado o Acelera PME’s, voltado para empresas com até 99 vidas, que, no início de 2024, ganhou uma nova versão, o Acelera Corporativo, destinado a contas de maior porte, acima de 100 vidas.

A ferramenta desburocratiza as vendas de seguro saúde e de planos odontológicos, permitindo ao corretor simular a contratação do plano ou partir diretamente para a venda, além de proporcionar mais transparência em relação ao que ocorre durante todo o processo de cotação.

Mesmo com todo o investimento para modernizar seu parque tecnológico, com o objetivo de fomentar negócios, a Seguros Unimed mantém um diferencial: o relacionamento humano, próximo, consultivo e personalizado.

A seguradora garante o contato direto da sua equipe comercial com corretores e clientes, assegurando a humanização do atendimento, mais flexibilidade na contratação e a definição do escopo do produto a ser contratado, de acordo com o perfil do cliente.

“Estamos comprometidos em criar um ambiente colaborativo, onde nossos corretores possam ter acesso às melhores soluções para seus clientes. Essas inovações reforçam nossa prioridade em atender às demandas do mercado e oferecer as melhores ferramentas para nossos parceiros, valorizando-os e entendendo suas necessidades diárias”, afirma Wilson Leal, diretor Executivo de Mercado e Tecnologia na Seguros Unimed.

Um movimento importante da seguradora em 2024 foi a entrada em plataformas multicálculos, como a parceria firmada com a CorretagemFácil. Essa colaboração passou a fornecer aos usuários da plataforma o acesso a produtos de Vida Individual e Residencial, que estão no mapa estratégico da Seguros Unimed como prioridades para o ano, unindo todo o diferencial do portfólio de soluções oferecidas aos segurados com a facilidade e autonomia que a ferramenta da CorretagemFácil disponibiliza.

Estreitando Relacionamento

Recentemente, a Seguros Unimed promoveu eventos exclusivos para corretores, visando estreitar o relacionamento e compreender melhor as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Um dos eventos contou com a participação de Rogério Araújo, da TGL Consultoria, sobre “Vendas Consultivas – Produtos e Soluções para Planejamento e Proteção Financeira”. Em outro encontro, focado especificamente no produto odontológico, a seguradora recebeu 30 corretores na matriz para reforçar os diferenciais da Unimed Odonto e ressaltar a importância das parcerias comerciais.

A seguradora também possui a campanha ‘Carteira Recheada’, que reconhece e premia corretores que contribuíram expressivamente para alavancar as vendas da companhia, levando os parceiros para conhecerem diferentes países, sempre com destinos e roteiros especiais.

Campanha de Mídia

A empresa lançou, em outubro, uma nova campanha de mídia que destaca a tranquilidade em trabalhar com a marca, utilizando uma comunicação leve e acessível em veículos do trade de seguros. Com a mensagem “Se é Seguros Unimed, tá tranquilo”, a campanha visa reforçar que os corretores podem confiar na Seguros Unimed para oferecer produtos de qualidade e com um excelente custo-benefício.