Rico lança oferta de previdência privada com opção de cartão de crédito

A Rico, plataforma de serviços financeiros da XP Inc., oferece, pela primeira vez, planos de previdência privada com possibilidade de investimento direto no aplicativo – sem necessidade da intermediação de um serviço de assessoria – e com a possibilidade de aportes via cartão de crédito. O lançamento fortalece o portfólio de produtos ao investidor de varejo e torna o processo de investimentos em previdência mais ágil e eficiente.

A oferta considera cerca de 30 produtos de previdência, cobrindo perfis variados de risco. A curadoria é feita por analistas, levando em consideração o equilíbrio de risco-retorno para perfis diversos de investidores. O cardápio segue uma lógica similar a das ‘Rentabilíssimas’, prateleira de ativos de renda fixa da Rico, que engloba opções de alguns dos produtos mais competitivos, a fim de simplificar a experiência do usuário e facilitar o autoatendimento.

“O objetivo principal é entregar soluções cada vez mais completas aos nossos clientes. A previdência privada é peça fundamental na diversificação do portfólio de um cliente, sobretudo aos investidores que pensam no longo prazo e que privilegiam aspectos como eficiência tributária e segurança”, afirma Gerson Fini, diretor executivo da Rico.

Outro ponto forte é a flexibilidade do portfólio. A oferta de cerca de 30 produtos iniciais é dinâmica, e pode ter adaptações de acordo com o cenário macroeconômico. O time de analistas da marca está sempre atento às tendências de toda a indústria de fundos do país para mapear algumas das melhores oportunidades e ajudar o investidor a identificar as opções mais apropriadas a seu perfil e objetivos.

O aporte em previdência privada via cartão de crédito também é outro diferencial. “A Rico também permite o investimento em planos de previdência pelo cartão Rico e XP. Isso cria uma recorrência de aporte, essencial para a organização de um investimento de longo prazo, além de se conectar com o nosso DNA de simplificação dos investimentos”, completa Fini.

Democratização com educação

Além da eficiência dos produtos, a Rico está comprometida em desmistificar a previdência privada e ampliar o conhecimento sobre a categoria a seus clientes. Por meio da plataforma ‘Riconnect’, a empresa já disponibiliza conteúdos sobre previdência, ajudando os investidores a entenderem melhor os benefícios do produto, como a ausência de come-cotas e a possibilidade de acúmulo de capital ao longo do tempo.

Esse movimento consolida a Rico como uma plataforma cada vez mais completa, atendendo às diversas necessidades de seus clientes em diferentes classes de ativos. “Sempre tivemos um perfil forte em renda variável, mas nossos clientes estão cada vez mais aprendendo sobre outras categorias e diversificando os portfólios. Oferecemos soluções em renda fixa, fundos, consórcios, e agora previdência privada, de forma simples e direta, para cada vez mais atender os investidores em todos os momentos da vida financeira”, finaliza Fini.