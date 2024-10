Allianz está entre as 30 principais marcas globais

A ascensão constante da Allianz entre as marcas mais poderosas do mundo continuou em 2024, impulsionada por uma forte proposta de valor para os colaboradores, um compromisso com a construção de confiança por meio da sustentabilidade e da liderança social, além de parcerias de alto nível no esporte. Pela primeira vez, a Allianz foi nomeada uma das 30 marcas mais valiosas do mundo, subindo duas posições para ocupar o 29º lugar no ranking Best Global Brands deste ano, da Interbrand.

A seguradora, que possui 125 milhões de clientes e 157 mil funcionários em âmbito global, também foi reconhecida como a marca de serviços financeiros mais valiosa pela sexta vez consecutiva, aumentando seu valor para 23,5 bilhões de dólares (2023: US$ 20,85 bilhões) e superando o crescimento do setor de serviços financeiros em 7%.

Além disso, a Allianz foi reconhecida por ser uma forte marca empregadora, chegando ao 7º lugar no ranking Fortune 100 Best Companies to Work for For®, também anunciado hoje. Com seu modelo de trabalho flexível, uma ampla gama de benefícios e oportunidades de desenvolvimento e compromisso firme com a diversidade e a inclusão, a Allianz segue sendo atrativa para colaboradores e talentos. Globalmente, 52 unidades da Allianz já estão certificadas e 16 estão atualmente nas listas nacionais de melhores de seus países.

“A força da nossa marca reflete o valor fundamental que a Allianz e nossos colaboradores oferecem: inspirar confiança no futuro, com segurança e tranquilidade para nossos clientes em todo o mundo. Seja segurando eventos esportivos globais, como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, ou apoiando os proprietários de imóveis após danos catastróficos causados por enchentes. A Allianz protege e oferece o que as pessoas mais valorizam”, diz Oliver Bäte, CEO do Grupo Allianz.

Criando confiança como líder em sustentabilidade

O seguro é uma força intangível, mas estabilizadora, para indivíduos e empresas. No centro da promessa da marca Allianz está o compromisso em garantir o futuro de seus clientes e colaboradores. Com o crescente impacto das mudanças climáticas, a companhia se concentra em oferecer resiliência aos segurados e expandir o papel das seguradoras no auxílio aos desafios sociais. A empresa é considerada pioneira global em sustentabilidade, com um plano de transição net-zero ambicioso e mensurável para descarbonizar seu portfólio de seguros de Ramos Elementares, e carteira de investimentos. Seu compromisso é enfatizado por iniciativas sociais, como apoio humanitário e resposta local às comunidades afetadas pelas recentes inundações na Alemanha, em junho de 2024, e na Europa Central, em setembro de 2024, bem como seu papel como parceiro fundador da ‘Humanity Insured’, uma organização internacional sem fins lucrativos com a visão de levar resiliência climática liderada por seguros para bilhões de pessoas.

Paris 2024 – um momento icônico da marca para a Allianz

Unindo atletas e fãs de todo o mundo em competições esportivas e compartilhando respeito e inclusão, a Allianz foi uma das patrocinadoras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Como parceira de seguros exclusiva dos Movimentos Olímpico e Paralímpico, a empresa forneceu uma ampla gama de soluções para organizadores, torcedores e atletas. Um festival de esportes sem precedentes, com diversos recordes de desempenho de atletas e locais espetaculares, e que envolveu mais da metade da população mundial por meio de transmissão televisiva ou canais digitais.

“Os Jogos Olímpicos foram o momento mais icônico da marca em 2024 e a campanha de marketing mais significativa para nós até o momento. Nossa estratégia global de ‘One Brand’, orientada por propósitos, está valendo a pena, resultando no maior valor de marca que a empresa já alcançou. Nossa forte presença é a base para o crescimento, sendo imperativa para atrair novos clientes – tudo sustentado em nossa promessa de oferecer confiança às pessoas para o amanhã”, afirma Bernd Heinemann, head de Estratégia, Marketing e Distribuição do Grupo Allianz.

Na preparação para os Jogos, a Allianz lançou sua campanha global “Get Ready” em mais de 60 mercados, conectando-se com milhões de clientes, consumidores e parceiros de negócios em todo o mundo. A ativação incluiu 11 patrocínios de transmissão, anúncios externos em grande escala, como um banner gigante no Tour Neptune, e alcance de mais de 1 bilhão de impressões nas mídias sociais em todo o mundo, com 150 conteúdos em 20 idiomas. Os funcionários da companhia desempenharam um papel fundamental como embaixadores da marca em Paris, sendo portadores da tocha, voluntários, espectadores e fãs.

Parcerias com o FC Bayern e a Rugby Football Union estendidas

Aproveitando uniões esportivas de alto nível para criar momentos emocionantes de experiência de marca, a Allianz renovou sua parceria de longa data com o FC Bayern em 2024, dando as boas-vindas a Harry Kane como embaixador da marca. Ao ser patrocinadora da equipe masculina do FC Bayern, a empresa tem se relacionado com os fãs por meio de códigos QR nas camisas que permitem a participação em sorteios.

Expandindo ainda mais sua família global de grandes estádios, a Allianz também anunciou a extensão de sua parceria com o time Rugby Football Union (RFU) e a renomeação do Twickenham Stadium para o Allianz Stadium, no Reino Unido. Outra iniciativa é o Programa MoveNow, que promove a atividade física saudável para os jovens. Além disso, muitas unidades da Allianz apoiam clubes nacionais e federações esportivas em seus mercados domésticos.

