Mapfre promove encontro do Outubro Rosa com corretoras

Para marcar o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, a Mapfre, em parceria com o Club Milla, campanha internacional de incentivo à venda de seguro de vida individual por corretores parceiros da empresa, promove na quarta-feira, dia 9 de outubro, promove uma ação exclusiva para suas corretoras na sede, em São Paulo. Com temas relevantes para a saúde e bem-estar da mulher, com um foco especial na importância da representatividade feminina no mercado de trabalho e na prevenção de doenças, o evento será transmitido online e poderá ser acompanhado pelo público em geral.

A diretora comercial de vida e previdência da Mapfre, Carolina de Molla Lorenzatto e outras executivas da companhia promoverão um bate-papo sobre o impacto crescente da representatividade feminina na economia brasileira e no mercado segurador. Elas discutirão as particularidades das necessidades de proteção das mulheres e a importância da Mapfre em oferecer soluções personalizadas para suas clientes.

Carolina de Molla Lorenzatto, diretora comercial de vida e previdência da Mapfre, faz palestra em ação do Outubro Rosa

Na sequência, é a vez da psicóloga, sexóloga e palestrante Laura Muller compartilhar sua expertise em autoconhecimento e bem-estar, abordando a importância e a necessidade das mulheres conhecerem a si mesmas com o intuito de prevenir doenças e promover uma vida mais longa e saudável. O evento é gratuito e as inscrições para acompanhar as conversas de maneira online podem ser feitas por meio deste link