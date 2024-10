Seguros Unimed cresce 13% no segmento vida no Espírito Santo

Entre agosto de 2023 e julho de 2024, a Seguros Unimed um crescimento de 13% no faturamento do segmento vida no Espírito Santo. Com o resultado, a companhia superou a marca de R$ 40 milhões de faturamento nesse ramo. Outro segmento de destaque no estado é o odontológico, que até este mês de outubro conta com 140 mil vidas, entre beneficiários e cooperados.

A Seguros Unimed conta com uma carteira acima das 470 mil vidas na região, somando os segmentos Odontológico, Vida, Previdência e Ramos Elementares, levando em consideração os últimos 12 meses, até julho de 2024, reafirmando seu compromisso com a proteção e o bem-estar dos cidadãos. Durante este mesmo período, a seguradora alcançou um faturamento superior a R$ 87 milhões, nos segmentos citados.

“Estamos comprometidos em oferecer soluções cada vez mais inovadoras e acessíveis para nossos clientes. O crescimento que estamos observando é um reflexo da confiança que a população capixaba deposita em nossos produtos e serviços”, afirma Wilson Leal, diretor-executivo de mercado e tecnologia.

Para fortalecer ainda mais suas operações e promover discussões sobre o futuro do setor, a Seguros Unimed esteve presente no Simpósio das Unimeds do Espírito Santo (SUEES), que ocorreu entre os dias 23 e 25 de outubro, no Centro de Convenções de Vitória-ES. O evento, intitulado “Unimed além da Unimed: Avanços e Perspectivas em Novos Modelos de Negócios”, reuniu as lideranças das cooperativas capixabas da marca.