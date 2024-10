Seguro garantia: blindagem contra riscos em tempos de incerteza

“Em tempos de incerteza, o seguro garantia se torna uma ferramenta estratégica de grande valor. Ele não só protege o patrimônio da empresa como também reforça a sua credibilidade no mercado. Ao assumir o compromisso de arcar com as obrigações contratuais, a empresa demonstra responsabilidade e comprometimento, independentemente do cenário econômico. Isso permite que as operações continuem sem sobressaltos, mesmo quando fatores externos são imprevisíveis”, afirma Rodrigo Gouveia, CEO da FINN Seguros , corretora de seguros corporativos.

Ao proporcionar uma proteção contra o inadimplemento de contratos, o seguro garantia traz uma camada extra de segurança para empresas e contratantes em períodos instáveis, funcionando como uma ferramenta vital de gestão de riscos.

Ele oferece vantagens que vão desde a execução de obras, fornecimento de bens e serviços, até o cumprimento de obrigações fiscais e judiciais, sendo cada vez mais utilizado em setores estratégicos como construção civil, infraestrutura, tecnologia, serviços financeiros, entre outros.

A importância do seguro garantia em tempos de crise

As empresas, ao se depararem com um cenário de aumento de custos, dificuldade de financiamento e riscos operacionais encontram, no seguro garantia, uma solução que permite cumprir seus compromissos de forma eficaz. Com ele, as empresas contratadas conseguem proteger seus parceiros comerciais e, ao mesmo tempo, obter condições mais favoráveis de negociação, uma vez que a garantia emitida reforça a confiança entre as partes envolvidas no contrato.

Gerenciamento de riscos: o diferencial em um mundo imprevisível

A capacidade de adaptação às mudanças no ambiente econômico é um dos maiores desafios para as empresas, especialmente em setores altamente impactados por variações nas políticas econômicas, crises sanitárias, conflitos geopolíticos e eventos climáticos extremos.

Rodrigo destaca que “o seguro garantia tem o poder de reduzir drasticamente o impacto financeiro em situações de imprevistos, como a falência de fornecedores ou a interrupção de um projeto por motivos de força maior. Ele traz uma tranquilidade operacional, ao assegurar que os compromissos firmados em contrato serão cumpridos ou cobertos, o que ajuda as empresas a manterem seu fluxo de trabalho e a confiança de seus stakeholders.”

Um mecanismo de proteção para o futuro

Com a crescente volatilidade nos mercados financeiros globais, os seguros garantia ganharam ainda mais relevância. Cada vez mais, empresas estão buscando soluções robustas para se protegerem contra a quebra de contratos, o que pode gerar consequências sérias em seus fluxos de caixa. Além de segurança, o seguro ajuda as empresas a projetarem melhor seus futuros financeiros, mesmo diante de cenários adversos.

“A FINN Seguros trabalha intensamente para oferecer as melhores soluções em seguros garantia para nossos clientes. Entendemos que cada projeto tem características únicas, e nosso papel é fornecer uma proteção adequada para atender a essas necessidades específicas. Em tempos de crise, a capacidade de reagir rapidamente e com segurança é essencial para assegurar a sobrevivência e o sucesso de qualquer negócio”, afirma Gouveia.

Esse cuidado reflete diretamente no crescimento nos últimos anos da corretora. A empresa registrou um crescimento de 60% entre 2022 e 2023. Já no mesmo período comparado entre 2023 e 2024, o crescimento foi ainda mais impressionante, atingindo 117%. Esses números destacam a capacidade da entidade em expandir sua atuação e reafirmar como referência no mercado de seguro garantia.