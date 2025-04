Videotelemetria reduz acidentes e custos em gestão de frotas

A videotelemetria tem se consolidado como uma das principais ferramentas adotadas por empresas para prevenir acidentes e reduzir custos operacionais na gestão de frotas. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), os acidentes de trânsito geram um prejuízo anual de R$ 50 bilhões ao país, sendo que 90% dessas ocorrências são causadas por falha ou imprudência humana. Nesse contexto, soluções que contribuam para melhorar o comportamento dos motoristas tornam-se essenciais.

Para Nilton Cunha, diretor de produto da Delta Global, a videotelemetria não apenas promove uma condução mais segura, como também impacta diretamente na redução de custos operacionais. “Tecnologias como a videotelemetria permitem o monitoramento constante do comportamento do condutor e do ambiente ao redor do veículo, identificando sinais de risco como sonolência, uso do celular e iminência de colisões. Além das economias indiretas com a redução de afastamentos por lesões, ela também ajuda a evitar fraudes, reduz o uso de franquias de seguro, minimiza o desgaste da frota e contribui para a economia de combustível”, afirma.

Delta Fleet Cam

Hoje, um dos módulos mais procurados da plataforma de gestão Delta Fleet é o Delta Fleet Cam, solução de videotelemetria que combina inteligência embarcada com análise de dados em tempo real. Integrado aos outros módulos da plataforma, o Fleet Cam se conecta com informações da telemetria veicular, da identificação de motoristas e dos dados históricos de desempenho. Com isso, é possível cruzar, por exemplo, um evento de risco captado pela câmera com dados do veículo (velocidade, frenagem, aceleração), com o trecho da rota e até com o perfil comportamental do motorista. Esse ecossistema permite automatizar a emissão de alertas com base em critérios personalizados, gerando relatórios analíticos e até classificação de risco por tipo de operação, horário ou condutor.

Com base em dados objetivos, as empresas podem realizar uma gestão eficiente de treinamentos, direcionando orientações para quem realmente precisa. E como os alertas são gerados de forma automatizada e acompanhados por vídeos que comprovam a ocorrência, eles facilitam a análise dos casos e a tomada de decisão. “É a inteligência do sistema que transforma dados brutos em ações práticas e preventivas”, ressalta Cunha.

Outro recurso do Delta Fleet Cam que tem chamado a atenção das empresas é o ranking de motoristas, que classifica os condutores com base em dados consolidados de eventos de risco, alertas e tempo de condução. “Com a videotelemetria, esse ranking ganha uma camada visual que facilita o entendimento do contexto de cada evento, o que contribui para um feedback mais individualizado, humaniza a gestão e fortalece as ações de capacitação. As empresas podem usar essas informações para reconhecer boas práticas, corrigir comportamentos de risco e até criar programas de incentivo baseados em performance”, conclui Cunha.