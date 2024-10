Assist Card anuncia parceria inédita com a Abreu

A operadora Abreu acaba de anunciar que assinou um acordo de exclusividade com a Assist Card para venda de seguro-viagem. O acordo prevê benefícios e soluções tanto para as agências de viagens quanto para os passageiros.

“Esta parceria reflete nosso compromisso em garantir que a experiência do cliente seja a mais segura e agradável possível. E acredito que juntos podemos elevar ainda mais a experiência de viagem dos nossos clientes”, declarou Ronnie Correa, diretor-geral da Abreu no Brasil.

Para Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card no Brasil, o acordo com a Abreu vai além das emergências médicas. “Além dos benefícios de Sala Vip e rastreio de bagagens, os clientes terão a opção de cancelar suas viagens por qualquer motivo, um diferencial que poucas operadoras possuem no mercado”, comenta.

Confira alguns benefícios da parceria firmada entre a Abreu e a Assist Card:

Cancelamento “any reason”: oferece reembolso de despesas pagas antecipadamente para a viagem, independentemente do motivo do cancelamento. Para ter direito a este benefício, o titular deve ter adquirido o seguro-viagem da Assist Card junto com o pacote de viagem. Além de ter realizado o pagamento pelo menos da primeira parcela (em caso de parcelamento da viagem), e ter adquirido o cartão com este benefício com no mínimo 15 dias de antecedência da viagem.

Acesso gratuito às salas vips nos principais aeroportos do Brasil: os segurados que contratarem os planos Assist Card 250 e 1M terão acesso gratuito aos lounges nos aeroportos de Guarulhos, Rio de Janeiro, Recife e Belém. Com este benefício, os segurados contam com bufê de alimentos e bebidas, áreas de descanso, wi-fi e serviço personalizado.

Rastreio de bagagem: é um serviço de rastreio das malas em mais de 90% dos aeroportos do mundo, independente das buscas realizadas pelas companhias aéreas, e está incluído em todos os planos da Assist Card sem custo adicional. Para ativá-lo, basta registrar a perda da bagagem na empresa aérea, será fornecido um protocolo conhecido como PIR, e enviar o registro para a Assist Card. Se a mala não for encontrada em até 96 horas, o titular é reembolsado. Os planos 150, 250 e 1M oferecem ainda a cobertura “bagagem de mão protegida”, que indeniza até US$500 em casos de roubo ou furto de bolsas e mochilas durante a viagem.