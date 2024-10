It’sSeg adquire corretora de seguros Montpelier, de Fortaleza (CE)

A It’sSeg, pertencente à Acrisure, anunciou a aquisição da Montpelier, corretora de benefícios com sede em Fortaleza (CE). Esta é a 14ª aquisição da It’sSeg desde que foi fundada há 10 anos pelo executivo Thomaz Menezes, ex-CEO da corretora Marsh e da seguradora SulAmerica. Em maio deste ano a It’sSeg já havia anunciado a compra da corretora SIMgular, de Belo Horizonte (MG).



A aquisição da Montpelier fortalece a atuação da It’sSeg – Acrisure no Nordeste. Em 2022 a companhia já havia adquirido a Basel, uma das maiores corretoras de seguros e benefícios da região.



A transação dá continuidade à estratégia da companhia de atuar como consolidadora do mercado, com foco em corretoras independentes de seguros e benefícios. A Montpelier, a mais nova associada, foi fundada em 2001, tem sede em Fortaleza (CE) e é especializada em gestão de benefícios. A corretora possui uma carteira de 70 mil vidas, distribuídas em nicho corporativo entre cerca de 460 grandes clientes, e prêmios anuais de R$ 120 milhões.



A It’sSeg encerrou 2023 com prêmios totais de R$ 5,1 bilhões, volume 7,5% superior ao verificado em 2022. A empresa possui uma carteira de 1 mil clientes pessoa jurídica e cerca de 2 milhões de vidas administradas. Desde 2022 a It’sSeg faz parte da Acrisure, fintech em rápido crescimento e uma das maiores corretoras de seguros globais.



“Esta transação marca a retomada do nosso ciclo de investimentos no mercado brasileiro”, diz Thomaz Menezes, CEO da empresa no país. “O segmento de corretagem de seguros é bastante fragmentado e estamos trabalhando para consolidar o setor para ganhar escala no mercado brasileiro”, afirma Menezes. “O país ainda tem boas oportunidades de negócios, especialmente nos mercados regionais”.