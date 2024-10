Presidente da CNseg participa de seminário da CNI em preparação para a COP29

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, participa nesta quinta-feira, dia 3, em São Paulo, da abertura do seminário “Pré-COP29: O Papel da Indústria na Agenda de Clima”. Logo depois, às 11h30, Oliveira também participará do painel “A importância do financiamento sustentável e dos seguros nas cadeias de valor”.

Organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o evento tem como objetivo promover o diálogo entre o setor privado e o governo sobre assuntos relevantes da agenda climática que serão abordados na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP29.

O seminário, que contará painéis e sessões especiais apresentando cenários climáticos e desafios da agenda de mitigação dos gases de efeito estufa, receberá representantes do Governo Federal, executivos e especialistas de empresas nacionais e internacionais, federações estaduais, associações setoriais da indústria, organismos internacionais, empresas do mercado financeiro, o setor acadêmico e a sociedade civil.

Confira abaixo a programação completa