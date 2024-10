PicPay e Kovr oferecem assistência residencial por menos de R$ 0,50 por dia

O PicPay anuncia o lançamento da assistência residencial, um produto com ampla cobertura de serviços como chaveiro, encanador e eletricista, disponível 24 horas por dia. O lançamento expande o hub de seguros da companhia, que já conta com soluções para proteger a vida e os bens dos usuários do app.

Além dos serviços mais utilizados no dia a dia, estão inclusas coberturas extras como proteção contra incêndios, check-up residencial – com revisões internas, instalações e limpezas – e responsabilidade civil familiar, que cobre danos involuntários a terceiros. Além disso, todos os meses, os segurados concorrem a um prêmio no valor de R$ 10 mil.

“A Assistência Residencial vai além de um simples seguro: é um serviço pensado para trazer tranquilidade aos nossos mais de 36 milhões de usuários nos momentos de maior necessidade. Sabemos que imprevistos acontecem, e nosso objetivo é oferecer uma solução rápida, prática e acessível, sempre pensando na melhor experiência do cliente”, afirma Rodrigo Penteado, diretor de Serviços Financeiros Pessoa Física.

Com um dos melhores preços do mercado, o novo seguro do PicPay oferece ajuda imediata em casos de imprevistos por apenas R$ 13,90 ao mês, ou seja, menos de R$ 0,50 por dia. A contratação é 100% digital, realizada diretamente pelo aplicativo, e sem burocracia.

A novidade, ofertada em parceria com a Kovr Seguradora, se soma aos demais produtos do hub de seguros do PicPay, que já reúne Seguro de Vida, Seguro Fatura Protegida, Seguro Celular e Seguro Carteira Digital – o único no mercado que também protege outras contas bancárias conectadas ao app via Open Finance.

“Temos uma parceria de sucesso com o PicPay e, dessa vez, nos reunimos com a equipe para desenvolver mais um produto personalizado de acordo com a necessidade da empresa. O resultado final foi uma cobertura residencial completa, com preço acessível e a facilidade de contratação”, complementa Eduardo Viegas, VP de Operações da Kovr Seguradora.

O movimento faz parte da estratégia da companhia de diversificação de receitas e mira um mercado que movimentou mais de R$ 380 milhões no ano passado, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados. Ao fim do primeiro semestre de 2024, o PicPay contava com 3 milhões de apólices ativas, um crescimento de 400% em relação ao mesmo período de 2023.

Como contratar a Assistência Residencial?