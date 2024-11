INTERprotección inaugura escritório em São Paulo

A corretora mexicana INTERprotección está abrindo seu novo escritório em São Paulo. Essa expansão reforça seu compromisso em oferecer um atendimento próximo e personalizado em um mercado tão promissor como o brasileiro, continuando seu crescimento junto com seus clientes.

A abertura desse escritório tem como principal objetivo apoiar os clientes mexicanos que estão expandindo seus horizontes e levando sua presença e patrimônio além das fronteiras. Com escritórios nos principais mercados da América Latina, a INTERprotección oferece um serviço respaldado por uma rede de especialistas locais, proporcionando soluções personalizadas para as necessidades específicas de cada cliente.

Neste contexto de expansão, a corretora de seguros manterá uma parceria estratégica com a Latin Re, empresa líder em serviços de resseguro na América Latina, o que lhe permitirá consolidar sua presença nesse mercado no Brasil. Essa aliança fortalecerá sua capacidade de desenvolver soluções inovadoras no setor, firmando sua liderança na região e expandindo seu portfólio na área de resseguros.

O mercado de seguros na América Latina, o que mais cresce no mundo, com um valor estimado de 174 bilhões de dólares, apresenta uma oportunidade significativa para a INTERprotección e seus clientes, enquanto a empresa se posiciona estrategicamente para capitalizar esse crescimento.

Nesse contexto, o Brasil se consolidou como um destino-clave para os investimentos mexicanos, oferecendo um intenso ambiente para os negócios. Entre 2018 e 2023, foram investidos aproximadamente 5 bilhões de dólares em setores como alimentos e bebidas, telecomunicações, energia e manufatura, refletindo a crescente relevância dos investimentos mexicanos no país.

“Tenho a confiança de que, com o apoio dos nossos clientes, seguradoras, fiadores e mercado de resseguros, a INTERprotección Brasil se tornará um player único e relevante no setor. O que nos guiará neste novo capítulo serão nossos princípios de paixão pelo cliente, relações amplas e, o mais importante, aproveitando cada etapa da jornada”, declara o vice-presidente de seguros e cauções da INTERprotección, Santiago Casanueva.

A nova sede da INTERprotección está localizada na região da Faria Lima, uma das áreas financeiras mais dinâmicas e estratégicas de São Paulo. A empresa oferecerá uma ampla gama de serviços em suas diferentes linhas de negócios: fianças, sinistros, linhas financeiras, automóveis e benefícios. Além disso, garantirá uma conexão direta e eficiente com suas plataformas eletrônicas para seguradoras e clientes, garantindo respostas rápidas e eficientes em todas as linhas de negócios.

Como parte de seu compromisso com o país, a INTERprotección firmará um acordo filantrópico com o Instituto Ayrton Senna, reconhecido por seu trabalho de melhorar a qualidade da educação no Brasil e seu apoio a milhões de crianças e jovens para que tenham acesso a melhores oportunidades. Através dessa parceria, a INTERprotección reafirma sua responsabilidade social ao promover programas que fomentem o desenvolvimento integral e fortaleçam o bem-estar da sociedade, gerando um impacto positivo nas comunidades.

Com essa abertura, a corretora consolida seu quinto escritório próprio, somando-se aos já estabelecidos nos Estados Unidos, Espanha, Peru e Colômbia.