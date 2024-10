E4 Soluções apoia premiação do mercado de pessoas na Bahia

A E4 Soluções, assessoria em seguros e consultoria, foi patrocinadora VIP da 2ª edição do Prêmio CSP Bahia. A empresa, que também é benemérita do Clube de Seguros de Pessoas da Bahia, busca fortalecer a parceria com a entidade e valorizar o desempenho dos profissionais que atuam no segmento.

“Temos uma longa trajetória de atuação no ramo de Benefícios, apoiando e fomentando negócios para os corretores dos mercados de planos de saúde, odontológicos, seguros saúde, seguro de vida, previdência complementar e capitalização. Nada mais justo do que apoiarmos iniciativas como o Prêmio CSP Bahia que homenageia e incentiva os profissionais que mais se destacaram no segmento de seguros ao longo do ano”, explica o diretor de Operações da E4, Ulisses Brito, que também é vice-presidente do CSP Bahia.

Ulisses Brito (diretor de Operações da E4 Soluções), Paulo Rebello (diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS), Antonio Daniel Mota (presidente do CSP Bahia) – Foto: Divulgação

Brito lembra que a premiação ainda visa promover a conscientização sobre a importância dos seguros de vida e da saúde suplementar para a sociedade. “O Prêmio CSP Bahia 2024 é um marco na história do setor de seguros na Bahia, pois reconhece os principais profissionais, incentiva o crescimento e a valorização do mercado local. O presidente do Clube, Antônio Daniel, e todos os colegas da diretoria estão de parabéns por implementarem essa ação tão significativa”, acrescenta.

O executivo prestigiou a cerimônia de premiação, realizada no dia 18 de outubro, no Teatro da Cidade, em Salvador. Também estiveram presentes o diretor Comercial da E4, Eduardo Souza, o gerente Comercial, Douglas Mota, que concorreu na categoria “Corretor Destaque em Saúde e Odonto”, e parceiros da Solidus Administradora de Benefícios representada pelo diretor Mario Mendonça, e da Atitude Saúde, operadora baiana comandada pela empresária Zazá Souza.

O evento reuniu líderes do setor, corretores, executivos de seguradoras e operadoras da Bahia, e contou com a participação do diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Rebello, que ministrou palestra sobre as perspectivas do setor, desafios atuais e a importância da regulação e do marco regulatório.

Além de reconhecer os profissionais do mercado, o Prêmio CSP Bahia 2024 encerrou a Semana do Seguro, uma iniciativa que busca conscientizar a população sobre a importância da proteção securitária e da contratação de seguros, especialmente os de Vida e Saúde. Criada pela Lei Municipal 9.804/2024, a semana busca ampliar o conhecimento sobre o setor.