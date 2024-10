A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e a Federação Colombiana das Seguradoras (Fasecolda – sigla em espanhol) assinaram, na última sexta-feira, 25, um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento do mercado de seguros na América Latina e no Caribe. O documento destaca ações que serão realizadas pelas entidades para promover o intercâmbio de informações e o compartilhamento de boas práticas, além de prever a realização de eventos e treinamentos técnicos.

As iniciativas terão como foco inicial o Open Insurance, os Seguros Paramétricos, a Sustentabilidade e a construção de agendas conjuntas para atuação em Conferências Temáticas das Nações Unidas. Ana Cristina Barros, diretora de sustentabilidade da CNseg, destaca que as entidades compartilham o desafio de colaborar por um planeta saudável, apoiando negócios que preservem a Amazônia e seus serviços ambientais e culturais.

“Com esta aliança, podemos ampliar o horizonte de inovação, compartilhando experiências que fortalecerão nossas operações tanto no Brasil quanto na Colômbia”, afirmou.

Entre as atividades mencionadas no Acordo de Cooperação, Barros ressalta a experiência colombiana em taxonomia verde e seguros sustentáveis como um incentivo à inovação. Este modelo tem sido uma fonte de inspiração para o desenvolvimento da taxonomia no Brasil e está em discussão no Grupo de Trabalho do Governo Federal, do qual a CNseg faz parte.

Além de fixar propostas a serem desenvolvidas pelas organizações, o documento reforça a importância da colaboração em fóruns internacionais, como a Conferência das Nações Unidas (COP29), que será realizada em Baku, Azerbaijão, este ano.

O documento, assinado durante a Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP16), realizada na Colômbia, representa um marco para o desenvolvimento da indústria de seguros na América Latina e beneficiará a sociedade ao facilitar a oferta de produtos e serviços que proporcionem mais resiliência e segurança para os países. “Este é um momento histórico, em que a CNseg e a Fasecolda fortalecem seus laços e contribuem para a criação de um setor de seguros mais inovador, sustentável e preparado para os desafios do futuro”, concluiu a diretora da CNseg.