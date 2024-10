Carlos A. Rivera nomeado CEO da Marsh McLennan para a América Latina e Caribe

A Marsh McLennan (NYSE: MMC), a empresa líder global em serviços profissionais nas áreas de risco, pessoas e estratégia, anuncia a nomeação de Carlos A. Rivera como novo CEO da Marsh McLennan para a América Latina e o Caribe (LAC) e presidente da Marsh LAC, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2025.

Com sede em Bogotá (Colômbia), Rivera se reportará a Flavio Piccolomini, CEO da Marsh McLennan International. Carlos sucede, assim, a Ricardo Brockmann L., que a partir de então assumirá a posição de Chairman da empresa na região.

Ricardo Brockmann assume a posição de Chairman da empresa

Rivera irá liderar a estratégia regional de colaboração entre os quatro negócios da companhia: Marsh, Mercer, Guy Carpenter e Oliver Wyman, com foco especial na Marsh (líder global e regional em consultoria de riscos e corretagem de seguros), com o objetivo de criar maior valor e impacto no crescimento dos clientes.

Carlos possui 24 anos de experiência no mercado segurador e ressegurador. Iniciou sua carreira em 2001 na Marsh Colômbia e posteriormente se mudou para Londres (Reino Unido), como broker de resseguro da Bowring Marsh.

Após um período, retornou à Marsh Colômbia para liderar a área de Placement, e em 2016 foi nomeado Diretor Regional de Placement da Marsh LAC. Desde 2020, é o CEO da Carpenter Marsh FAC, líder regional de resseguro facultativo.

Em relação a essa nomeação, Flavio Piccolomini afirmou: “Carlos possui um profundo conhecimento dos desafios enfrentados pelas empresas e comunidades da região. Sua excelente relação com os mercados de riscos e seguros, e sua liderança ao longo de mais de duas décadas na Marsh serão fundamentais para proporcionar aos nossos clientes a confiança necessária para crescer e prosperar de forma sustentável, gerenciar a incerteza e encontrar oportunidades dentro do atual cenário de volatilidade e transformação”.

Como novo Chairman da Marsh McLennan LAC, Brockmann continuará baseado na Cidade do México, apoiando Rivera na visão e direção estratégica da Marsh McLennan LAC, com foco na sustentabilidade, inovação e excelência operacional.

Ricardo desenvolveu uma carreira de sucesso de 45 anos no mercado regional de riscos e seguros, e 25 anos de liderança na Marsh McLennan América Latina. Em fevereiro de 2023, foi nomeado CEO da Marsh McLennan LAC e Presidente da Marsh LAC. Anteriormente, foi CEO da Marsh LAC e CCO da Marsh McLennan México durante 13 anos.

“Sua liderança e visão foram a chave para posicionar a operação da América Latina como líder indiscutível da região, inspirando uma equipe de mais de 8.000 colegas em direção ao crescimento e à excelência”, afirmou Flavio Piccolomini. ”Ricardo é um dos líderes empresariais mais respeitados internacionalmente, dentro e fora da companhia e continuará tendo um papel chave na Marsh McLennan”.

Carlos é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Javierana de Cali e possui um diploma em Liderança pelo IESE. “Estou totalmente comprometido com nossa estratégia de colaboração entre os negócios da Marsh McLennan, para oferecer um valor excepcional aos nossos clientes. Estou ansioso para trabalhar com nossa incrível equipe de especialistas em riscos, seguros, talento, saúde, estratégia e análise, que também contam com o mais profundo conhecimento dos desafios de cada indústria, para contribuir assim com o crescimento de nossos clientes”.