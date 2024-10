O Porto Bank está cada vez mais presente no dia a dia dos clientes, oferecendo soluções financeiras para quem busca praticidade e segurança em um só lugar. Em outubro, o desafio Acelera Empréstimo e Financiamento está em atuação oferecendo condições diferenciadas na taxa de juros e forma de contratação. Os clientes que optarem pelo Empréstimo com Garantia de Veículo terão acesso a taxas competitivas a partir de 1,31% ao mês: contratação 100% digital diretamente no App Porto; e dinheiro rápido na conta.

Além disso, os clientes que contratarem o Empréstimo Protegido terão direito a um desconto de 50% nas três primeiras parcelas. Esse desconto será concedido em formato de cashback no Cartão Porto Bank, com limite de R$ 500 por parcela. Para aproveitar o benefício, é necessário ter um Cartão Porto Bank ativo e contratar o Empréstimo Protegido.

Para quem optar pelo financiamento de veículo, mais uma grande vantagem: taxa de juros a partir de 1,42%. Contratando o financiamento de veículo protegido: cashback de 1,8% do valor da parcela no Cartão Porto Bank, além de sorteios mensais de R$ 30 mil.

Desafio para os corretores

Além das vantagens para os clientes, o Acelera Empréstimos e Financiamentos também visa impulsionar as vendas dos corretores. A iniciativa faz parte da campanha anual Fecha com a Porto, que apoia o atingimento de metas e acumula pontos para os que corretores participem conforme seu desempenho de experiências surpreendentes.