Bradesco Seguros reforça a importância de criar memórias novas

O Grupo Bradesco Seguros lança campanha institucional intitulada ‘Memórias’. Composta por dois filmes, o projeto reforça a importância de se manter ativo e mostra que pessoas com mais idade não têm só lindas memórias de quando eram mais jovens. Ainda há sempre muito a se viver e novas memórias continuam sendo construídas ao longo da vida – fazendo um link com o tema longevidade – pilar importante para a companhia.

No vídeo ‘Futebol’, uma mulher conta com alegria a sua lembrança de uma partida, quando seu marido prometeu fazer um gol para ela. Já em ‘Encontro’, um homem destaca o impacto positivo que teve ao encontrar sua esposa antes de um jantar. O curioso é que ambas as memórias, num primeiro momento, fazem o espectador acreditar que são de um passado bem distante, mas que, na realidade, são da semana passada.

“Queremos mostrar que sempre será possível criar boas memórias e que há sempre um futuro pela frente. Viver um futuro que já começa no presente e o Grupo Bradesco Seguros quer estar em todos os momentos com os brasileiros”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de marketing do Grupo Bradesco Seguros.

A campanha é narrada pela atriz e apresentadora Zezé Motta, sendo composta por filmes a serem veiculados nas TVs aberta e por assinatura, além de redes sociais. A AlmapBBDO assina o conceito criativo do projeto.