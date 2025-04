Cultura italiana é apoiada pela Generali Brasil no Polo ItaliaNoRio

Com o objetivo de promover as artes e a cultura italiana no Brasil, a seguradora Generali passa a apoiar o Polo ItaliaNoRio em 2025. A parceria inicia-se com o patrocínio da exposição “DESIGN versus DESIGUALDADES: Projetar um Mundo Melhor”, que marca o início da programação que inaugura a programação do polo.

A mostra no Polo ItaliaNoRio tem início em 16 de abril e reúne obras de renomados designers brasileiros, ítalo-brasileiros e italianos que dialogam com os desafios contemporâneos e propõem soluções criativas para a redução das desigualdades sociais. Sob a curadoria de Alexandre Rese e Carol Baltar, do Instituto Europeu de Design (IED Rio), a exposição convida o público a repensar o papel transformador do design na sociedade e a explorar novas possibilidades que unem estética, funcionalidade e engajamento social.

“A companhia acredita na importância do incentivo à cultura italiana. Queremos fortalecer laços entre os países e entendemos que iniciativas como o Polo ItaliaNoRio são a oportunidade perfeita para celebrar a relação entre os países, especialmente neste ano em que comemoramos o centenário da Generali no Brasil”, destaca Claudia Lopes, Diretora Comercial e Marketing da Generali.