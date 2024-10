Grupo Allcom adquire 50% das ações de insurtech

O Grupo Allcom anuncia a aquisição de 50% das ações da insurtech Supper Certo Seguros, insurtech voltada para vendas de seguros no varejo. Em três anos de atuação, a empresa emitiu 20.000 apólices gerando um prêmio bruto superior a R$ 50 milhões. A transação de aquisição foi concluída com o valor de R$ 10 milhões e, a partir dela, a companhia pretende agregar ainda mais valor à já consolidada vertical de IoT – com oferta de produtos e serviços especializados.

O Grupo Allcom é um conglomerado que une diversas áreas de atuação, buscando oferecer soluções inovadoras e integradas para diferentes segmentos do mercado, prestando serviços que incluem, além de IoT, meios de pagamento, plataforma de rastreamento, blindagem automotiva e missão crítica.

A Supper Certo opera por meio de um atendimento humano, do uso intensivo de tecnologia e de uma plataforma de vendas integrada às principais seguradoras do país, oferecendo seguros para carros, motos, utilitários e caminhões de qualquer idade e modelo. Oferece também seguros de vida, saúde, viagem, celular e para diversos outros bens.

“Com a aquisição da Supper Certo, nossos clientes passam a ter um fornecedor de confiança com um leque maior de produtos, no sistema de one-stop-shop adaptado ao setor. Atribuímos, assim, ainda mais inovação, menor custo e maior confiabilidade, permitindo que o cliente tenha ganhos extras através do nosso ecossistema”, afirma Marcelo Catapani, chairman of the board e cofundador do Grupo Allcom.

Expansão do Grupo Allcom

A aquisição transforma o Grupo Allcom em um ecossistema completo de soluções para empresas, agregando a Supper Certo à empresa de blindagem automotiva premium Allblin, à provedora de plataforma de rastreamento e monitoramento Sitallcom, e da operadora virtual Allcom Telecom.

Segundo Catapani, o Grupo Allcom já possui um mercado amplamente consolidado e o investimento feito visa ampliar o atendimento a estes clientes, com destaque às associações empresariais, ao mercado de mobilidade, meios de pagamentos, automotivo, cidades inteligentes, entre outros.

“Com a associação com o Grupo Allcom, a Supper Certo deverá lançar para o mercado seu projeto inovador de franquias para vendas de seguros através de microempreendedores, já batizados de Supper Franqueados”, explica José Melo, CEO da Supper Certo, que soma mais de 20 anos de experiência na gestão e atuação em empresas do segmento.

Catapani endossa o amplo espectro da parceria e destaca que 2024 tem sido um ano de crescimento para o conglomerado, tendo em vista o recente anúncio sobre o lançamento da MVNO da Allcom, o lançamento da nova interface da plataforma Sitallcom e o investimento em tecnologia e expansão da empresa de blindagem automotiva Allblin.

“Com esse passo, o Grupo Allcom se fortalece em seu compromisso em ser um player de soluções completas em tecnologia e segurança. Somos seguramente, agora, um parceiro de negócios com um portfólio completo e atualizado para o setor segurador, financeiro, empresarial, de tecnologia, telecom, entre outros”, confirma o cofundador do Grupo Allcom.

“No caminho de transformação digital do Grupo, nossos investimentos estão direcionados para Big Data, Inteligência Artificial e Internet das Coisas. A aquisição de uma insurtech faz todo sentido, pois faz uso destes três pilares para coletar e analisar dados do cliente para fornecer um melhor serviço totalmente digital, o que agrega praticidade, tecnologia e flexibilidade”, assinala Catapani.