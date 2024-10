Allianz nomeia novo diretor executivo de Linhas Corporativas

Mauricio Masferrer assume como diretor executivo de Negócios Corporativos da Allianz Seguros e Managing Director da Allianz Commercial Brasil. O executivo será responsável por desenvolver as carteiras voltadas às médias e grandes empresas e riscos especializados.

“Começo, com entusiasmo, um novo capítulo profissional, trazendo cerca de 30 anos de experiência nos mercados globais de seguros e resseguros. Ao longo da minha carreira, priorizei a formação de equipes fortes, desenvolvendo talentos, além de construir relacionamentos transparentes e sólidos com os principais players do mercado”, comenta Mauricio Masferrer, sobre sua motivação ao ingressar na Allianz e a forma como lidera seus times e se relaciona com o mercado. O executivo aproveita para ressaltar o que considera essencial para alcançar resultados no setor de seguros.

“A chave para o crescimento está em desenvolver soluções inovadoras e eficazes para mitigar riscos, sempre com foco no cliente e excelência operacional. Acredito fortemente na abordagem baseada em dados, o que permite criar soluções escaláveis, melhorar a eficiência e orientar o desempenho.”

Mauricio Masferrer possui ampla experiência local e internacional na definição de estratégias para produtos de Property & Casualty (P&C), incluindo distribuição, desenvolvimento de novos negócios e resolução de sinistros complexos. Em 1997, ingressou na Angra Corretores de Seguros e, após a aquisição pela Aon, em 1999, assumiu a função de corretor de seguros Marítimos e responsável pela equipe seguros Facultativos da Aon Reinsurance Brasil, onde trabalhou por oito anos.

Em 2008, se mudou para Londres para trabalhar na Aon Benfield Fac estruturando e colocando o portfólio latino-americano de risco de Property no mercado londrino. Retornou ao Brasil em 2010 como diretor executivo, para coordenar as equipes de corretagem de Property, Responsabilidade Civil, Construção e Infraestrutura.

Em 2016, foi nomeado diretor de Corretagem da Aon Commercial Risk Solutions no Brasil, supervisionando as equipes de Produto, Sinistros, Operações e Colocação. Entre 2022 e 2024, ocupou, na mesma empresa, a posição de head de Riscos Comerciais.

A Allianz Seguros agradece ao executivo Luciano Calheiros pela dedicação e comprometimento ao longo de sua atuação na companhia e deseja muito sucesso em seus próximos desafios.