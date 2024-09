Zurich cresce 117% no seguro garantia

A Zurich Seguros se destacou no mercado de seguro garantia durante o primeiro semestre de 2024, registrando crescimento de 117%, conforme dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). No mesmo período de 2023, a companhia contabilizava R$ 67,6 milhões em volume de prêmios (GWP). Já em 2024, esse número saltou para R$ 146,7 milhões, consolidando a posição da companhia como uma das líderes do segmento.

“Nos últimos anos, a Zurich vem crescendo e se consolidando no segmento de seguro garantia. Temos nos dedicado intensamente ao suporte técnico e comercial aos clientes e corretores em todas as fases do processo, investindo em ferramentas que facilitem a contratação e adesão ao seguro”, destaca Guilherme Ramiro, gerente de Seguro Garantia da Zurich Seguros.

Em 2023, a companhia reforçou a sua estrutura para operar com pequenas e médias empresas, investindo tanto na contratação de especialistas quanto em mudanças nas condições de aceitação dos clientes – tanto para garantias judiciais quanto para tradicionais, diminuiu o valor do patrimônio líquido mínimo requerido para a adesão ao seguro.

A seguradora também colocou à disposição dos corretores ferramentas que facilitaram sua atuação com o produto e a emissão das apólices, agora feita pelo próprio corretor, agilizando o processo operacional, que passa apenas pela análise da capacidade de pagamento das empresas. Além da agilidade nas emissões, o corretor ganhou ainda mais facilidade para o gerenciamento de portfólio.

“Estamos cada vez mais competitivos no segmento. A automação dos processos facilita o dia a dia dos corretores e clientes. Queremos, cada vez mais, ser uma seguradora ágil e descomplicada”, explica Guilherme.

Enquanto a Zurich obteve um aumento significativo de seus números, o mercado de seguro garantia como um todo também apresentou crescimento, embora em um ritmo mais moderado. Segundo os dados da Susep, o setor registrou um aumento de 20% no volume de prêmios, passando de R$ 2 bilhões em 2023 para R$ 2,4 bilhões em 2024.

No passado, a Zurich já havia se destacado pelo crescimento consistente em seguro garantia, atribuindo este sucesso a uma combinação de expertise técnica, atendimento diferenciado e inovação em produtos. Para o primeiro semestre de 2024, esses fatores continuam fundamentais.

Impacto da Lei de Licitações

A entrada em vigor da nova Lei de Licitações (Lei 14.133 de 2021) em 2023 trouxe novas expectativas para o segmento de seguro garantia a partir de 2024. Uma das alterações previstas na lei é a exigência de garantia de até 30% do valor inicial do contrato nas contratações de obras e serviços de engenharia cujo valor estimado supere R$ 200 milhões. Antes, o limite era 10%.

Na prática, além do aumento do limite da garantia, a lei prevê também a possibilidade de a seguradora retomar a obra pública no lugar do tomador inadimplente. Com essa alteração, o mercado segurador passa a ter maior responsabilidade na fiscalização das obras, o que fará das equipes especializadas um diferencial.

Segundo Guilherme, a Lei de Licitações traz como impacto mais imediato um crescimento do produto, mas também um aumento do risco. Nesse contexto, ter uma equipe de engenharia de riscos bem estruturada é muito importante para as seguradoras.

“A Zurich destaca-se pela expertise e equipe qualificada de engenheiros que atua desde a análise de risco até a emissão da apólice, oferecendo suporte técnico e comercial aos clientes em todas as fases do processo, além de diversas ferramentas de suporte ao cliente”, pontua.

A seguradora também tem como diferencial ofertar produtos que garantem não só o cumprimento do contrato, mas também a qualidade dos serviços e produtos entregues. Entre as ofertas da companhia estão soluções de seguros de performance, que garantem o cumprimento de metas e objetivos previstos em contratos.